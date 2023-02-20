"Цель этой встречи – услышать непосредственно от представителей российской оппозиции, что они сами готовы сделать для продвижения перемен в России, и какая поддержка ЕС демократической России была бы наиболее полезной", - сказал после встречи министр Габриэлюс Ландсбергис.
Как сообщается в пресс-релизе, участвовавшие во встрече министры иностранных дел ЕС интересовались возможностями уехавших из России представителей оппозиции действовать в России и оказывать влияние на жителей России, поддерживать инициативы для Украины.
"Отмечая годовщину варварской войны России против Украины, при звучащих призывах "добиваться мира", очень важно назвать, что значит для нас победа Украины. Мы должны четко заявить, что "вместе до победы" означает победу Украины, возвращая территории, оккупированных Россией", - отметил Г. Ландсбергис.
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