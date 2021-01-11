Министры ИД Литвы и Израиля: помня о прошлом, мы прокладываем путь в будущее

"Помня об уникальной истории иудаизма в Литве, мы также вспоминаем и трагедию Холокоста. Одновременно мы обязуемся помнить, а также давать честную оценку прошлому, каким бы горьким оно ни было", - говорится в открытом письме министров, обнародованном в СМИ обеих стран.

"Помня о прошлом, мы сообща развиваем новые идеи, идентифицируем вызовы и ищем решения для них. Помня о прошлом, мы прокладываем путь в будущее", - говорится в письме.

В понедельник главы внешнеполитических ведомств Литвы и Израиля обсудили по телефону литовско-израильские отношения, сообщает МИД.

"Израиль является для Литвы приоритетным партнером, с которым нас связывает богатая история и человеческие связи. Отмечая 29-ю годовщину наших дипломатических отношений, мы должны помнить, что евреи Литвы со времен Великого княжества Литовского являются неотъемлемой частью нашего общества, в значительной степени способствовавшей развитию государственности Литвы, ее истории, культуры и науки. Мы видим большие возможности для сотрудничества наших стран в дальнейшем", - сказал В. Ландсбергис.

Литва и Израиль установили дипотношения 8 января 1992 года. Принимая во внимание то, что в прошлом году исполнилось 300 лет со дня рождения выдающегося представителя культуры литваков - Виленского Гаона, Сейм страны объявил 2020 год Годом Виленского Гаона и истории евреев Литвы.