Компромисс, достигнутый в понедельник, устанавливает потолок оптовой цены на природный газ на голландской бирже Title Transfer Facility (TTF) на уровне 180 евро за мегаватт-час (МВтч) при определенных условиях.
Потолок цен будет введен с 15 февраля и вступит в силу, если цена в 180 евро будет превышена три дня подряд.
Условия также требуют, чтобы цена газа в Европе на следующий месяц была как минимум на 35 евро выше, чем то, что платят за сжиженный природный газ (СПГ) на мировых рынках.
В понедельник европейская цена на природный газ, поставляемый по трубопроводу, была чуть ниже 112 евро за мегаватт-час.
Европейская комиссия (ЕК) предложила в прошлом месяце установить потолок оптовых цен на природный газ на бирже TTF на уровне 275 евро за МВтч, но министры ЕС не смогли согласиться с этим предложением.
Цена на природный газ TTF превысила лимит в 275 евро единственный раз в этом году с 22 по 29 августа.
Это было в то время, когда в мире был огромный спрос на энергию, и страны ЕС пытались заполнить газовые хранилища до наступления зимы.
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