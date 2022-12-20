Компромисс, достигнутый в понедельник, устанавливает потолок оптовой цены на природный газ на голландской бирже Title Transfer Facility (TTF) на уровне 180 евро за мегаватт-час (МВтч) при определенных условиях.

Потолок цен будет введен с 15 февраля и вступит в силу, если цена в 180 евро будет превышена три дня подряд.

Условия также требуют, чтобы цена газа в Европе на следующий месяц была как минимум на 35 евро выше, чем то, что платят за сжиженный природный газ (СПГ) на мировых рынках.

В понедельник европейская цена на природный газ, поставляемый по трубопроводу, была чуть ниже 112 евро за мегаватт-час.

Европейская комиссия (ЕК) предложила в прошлом месяце установить потолок оптовых цен на природный газ на бирже TTF на уровне 275 евро за МВтч, но министры ЕС не смогли согласиться с этим предложением.

Цена на природный газ TTF превысила лимит в 275 евро единственный раз в этом году с 22 по 29 августа.

Это было в то время, когда в мире был огромный спрос на энергию, и страны ЕС пытались заполнить газовые хранилища до наступления зимы.