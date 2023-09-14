Министра культуры письмо Дробязко не убедило: это попытка прикрыться понятием добра

По словам министра, приведенные в письме фигуристки доводы о том, что она якобы "несла свет культуры и добра", не отражают действительности, поскольку ее выступления использовались для формирования общественного мнения во враждебной стране.

"Я думаю, что гражданство — это четко определенная связь с государством. И я считаю, что все эти рассмотрения и решения являются справедливыми. Потому что попытка прикрыться только этими понятиями добра и красоты, когда культура во враждебной стране используется в качестве оружия, для формирования мнения, не совместима с гражданственностью", – заявил журналистам в четверг С. Кайрис.

Комиссия по делам гражданства на заседании в четверг представила президенту Гитанасу Науседе рекомендацию о лишении Маргариты Дробязко гражданства Литовской Республики, предоставленного ей в порядке исключения. Окончательное решение примет президент.