Министра культуры письмо Дробязко не убедило: это попытка прикрыться понятием добра

 
ELTA
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Kultūros ministro Simono Kairio spaudos konferencija
Kultūros ministro Simono Kairio spaudos konferencija
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

Министр культуры Литвы Симонас Кайрис утверждает, что рекомендация Комиссии по делам гражданства о лишении фигуристки Маргариты Дробязко гражданства Литовской Республики является справедливой.

По словам министра, приведенные в письме фигуристки доводы о том, что она якобы "несла свет культуры и добра", не отражают действительности, поскольку ее выступления использовались для формирования общественного мнения во враждебной стране.

"Я думаю, что гражданство — это четко определенная связь с государством. И я считаю, что все эти рассмотрения и решения являются справедливыми. Потому что попытка прикрыться только этими понятиями добра и красоты, когда культура во враждебной стране используется в качестве оружия, для формирования мнения, не совместима с гражданственностью", – заявил журналистам в четверг С. Кайрис.

Комиссия по делам гражданства на заседании в четверг представила президенту Гитанасу Науседе рекомендацию о лишении Маргариты Дробязко гражданства Литовской Республики, предоставленного ей в порядке исключения. Окончательное решение примет президент.

Как сообщалось ранее, с инициативой лишить М. Дробязко гражданства выступила группа депутатов Сейма, обратившаяся в Министерство внутренних дел (МВД). МВД, оценив выводы ответственных учреждений, в свою очередь обратилось к президенту Гитанасу Науседе с просьбой принять решение о гражданстве, предоставленном фигуристке в порядке исключения.

В документе отмечается, что, по данным учреждений, М. Дробязко сотрудничает с Татьяной Навкой, супругой Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России Владимира Путина, и участвует в организуемых ею ледовых шоу. Утверждается, что подобные мероприятия способствуют распространению нарратива московского режима о "русском мире" и укреплению власти Кремля.

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