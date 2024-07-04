Министр здравоохранения ответил на критику: судьбу конкретных министров решат президент и премьер-министр

„Президент подписал все именно такие законы о реформе системы здравоохранения и последовательно способствует их реализации. Такая поддержка со стороны президента в отношении реализации законов о наших реформах всех мотивирует“, — сказал министр в комментарии, направленном агентству Elta в среду.
Однако он также отметил, что в случае принятия решения о его замене всего за несколько месяцев до окончания срока полномочий, политик с уважением отнесся бы к такому решению.
„Реализация начатых реформ – это совместная работа всех и будет общим успехом, а судьбу конкретных министров решат президент и премьер-министр нашей страны, и я действительно верю, что они примут наилучшие для Литвы решения. И какие будут приняты, такие и буду уважать“, – добавил А. Дулькис.
Г. Науседа ранее заявил, что стоит критически пересмотреть состав уходящего правительства. Глава государства намекнул, что у него есть конкретные имена министров, которые, по его мнению, могут быть заменены после того, как правительство вернет свои полномочия. Офис президента дал понять, что больше всего сомнений вызывает деятельность министра сельского хозяйства Кястутиса Навицкаса.
Однако старший советник главы страны Ирена Сегаловичене во вторник в эфире Žinių radijas высказала замечания и в адрес А. Дулькиса. Она дала понять, что в случае его ухода с поста министра в системе здравоохранения появятся лидеры, способные занять эту должность.