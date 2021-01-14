Министр здравоохранения: новые мутации коронавируса вызывают беспокойство

"Нас очень беспокоят мутации вируса, которые сигнализируют, что мы боремся с одним, но (неизвестно) что ждет нас с этими мутациями, будут ли эти вакцины или тесты (...) способны встретить новые испытания", - сказал А. Дулькис в четверг во время дистанционной встречи с оппозиционными фракциями Сейма.
По его словам, относиться к сочетанию вакцинации с карантинными ограничениями "нужно очень ответственно, смотреть, когда какие меры ослабить, и сочетать их, комбинировать".
"Мы видим комбинированную стратегию, очень четко виден опыт соседних стран, которые резко ужесточили (условия), но как только они расслаблялись и отпускали, но не применяли другие меры, сразу - возвращение во второй, третий карантин", - сказал А. Дулькис.
У стран Евросоюза вызывает беспокойство распространение новой мутации коронавируса, начавшееся в Великобритании. Медицинские эксперты предварительно утверждают, что распространяющаяся сейчас "британская" мутация и обнаруженная в Южной Африке еще одна мутация более заразны.
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