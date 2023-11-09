Министр здравоохранения Литвы не согласен с предложением продавать электронные сигареты исключительно в аптеках

"Нельзя предлагать продавать в аптеках то, чего не существует на этой земле. Если мы рассчитываем такими методами решить какие-то проблемы, то тогда в аптеках, может быть, стоит торговать и тортами, конфетами, сахаром, потому что большое количество сахара тоже вредно для здоровья", – прокомментировал А. Дулькис.
По предложению А. Вериги, электронные сигареты стали бы рецептурным препаратом, продаваемым исключительно в аптеках. По его словам, эта идея пока лишь теоретическая, поскольку бизнес должен разработать стандартизированные электронные средства и регистрировать их в качестве лекарственных препаратов.
Между тем, министр А. Дулькис подверг критике такую идею, подчеркнув, что "нет таких лекарств, как сигареты".
"Не надо предлагать то, чего попросту нет. Потому что сигареты не являются лекарственным препаратом, задача и миссия аптек – совершенно иные. Нет таких лекарств как сигареты", - подчеркнул министр.
По мнению А. Дулькиса, предложения, подобные предложению А. Вериги, появляются потому, что Литва не в состоянии предотвратить ввоз нелегальной табачной продукции в страну. По мнению министра, если не пресечь нелегальный бизнес, то будет сложно одержать победу в борьбе с употреблением электронных сигарет.
"Когда мы проигрываем криминальному миру, когда мы не в силах предотвратить ввоз нелегальных вещей в страну, тогда мы все спонтанно пытаемся искать действия на других фронтах. Если не воспрепятствуем ввозу нелегальной и другой продукции, если определенная часть бизнеса будет обманывать своих клиентов, а люди сознательно не будут выбирать здоровый путь, то здесь победить очень сложно", – сказал А. Дулькис.
Сам он предлагает уделять больше внимания мягким мерам. По мнению министра, необходимо помочь курильщикам осознать тот вред, который они себе наносят.
"На мой взгляд, очень важны общественные, семейные меры. Это решение самой личности и сознательное осознание действия и видения того, что я убиваю себя. Почему, когда человек поднимает над собой руку с ножом или другими способами, мы понимаем, что это самоубийство? А когда человек курит и убивает себя, будто здесь никакой рациональности уже нет. Мне кажется, что первое – это сознательное осознание самой личности, выбор своего образа жизни", – сказал А. Дулькис.