Министр здравоохранения Литвы не согласен с предложением продавать электронные сигареты исключительно в аптеках

"Когда мы проигрываем криминальному миру, когда мы не в силах предотвратить ввоз нелегальных вещей в страну, тогда мы все спонтанно пытаемся искать действия на других фронтах. Если не воспрепятствуем ввозу нелегальной и другой продукции, если определенная часть бизнеса будет обманывать своих клиентов, а люди сознательно не будут выбирать здоровый путь, то здесь победить очень сложно", – сказал А. Дулькис.

"На мой взгляд, очень важны общественные, семейные меры. Это решение самой личности и сознательное осознание действия и видения того, что я убиваю себя. Почему, когда человек поднимает над собой руку с ножом или другими способами, мы понимаем, что это самоубийство? А когда человек курит и убивает себя, будто здесь никакой рациональности уже нет. Мне кажется, что первое – это сознательное осознание самой личности, выбор своего образа жизни", – сказал А. Дулькис.