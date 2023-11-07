Министр заговорил о необоснованно большой зарплате посла Литвы в Великобритании

"Ин (Баярунас) сам считает, что находится в комфортном положении, поскольку из-за позиции президентской службы, получает всю зарплату посла, как будто он находится в Лондоне (...) Это очень щедрая для Литвы зарплата", – сказал Ландсбергис.
"Другие работники, находящиеся в подобном положении получают литовскую зарплату", – продолжил министр, отметив, что это несправедливо.
"Но решение этого вопроса зависит не от министерства. Это вопрос, требующий соглашения между ведомствами. Только потому, что есть договоренность между 3 из 4 ведомств, сохраняется такая ситуация", – сказал Ландсбергис, имея в виду, что президентская служба остается на стороне Баярунаса.
По словам министра, и сам посол хвастался перед коллегами, что за него вступилась президентская служба.
"Он хвалился перед коллегами, что президентская служба дала ему зеленый свет, он может идти до конца и делать, что хочет. Надо понимать так, что ему предоставлено право широко позиционировать себя. Я спрашивал у президента, на самом ли деле он дал этот зеленый свет, как похваляется посол, президент опроверг это. Может, в этом участвует команда президента. Трудно сказать, но, похоже, что человек чувствует, что пространство для самовыражения есть", – сказал Ландсбергис, отметив, что не видит возможности возвращения Баярунаса на прежнюю позицию.
"Я очень сомневаюсь в том, что этот человек может вернуться на работу в посольство", – сказал он.
По словам Ландсбергиса, если Баярунаса вернуть в Лондон, возникнет риск ухода части работников посольства.
"Люди были бы недовольны и ушли бы с работы, просили бы перевести их", – прибавил Ландсбергис.
Напомним, что 13 работников посольства обвинили Баярунаса в моббинге. Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис решил вызвать Баярунаса для консультаций в Литву: здесь он будет находиться, "пока не восстановят конструктивную и продуктивную работу посольства". Баярунас уверяет, что его используют в политических играх и он страдает из-за того, что является требовательным руководителем.