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Находящаяся с делегацией в Гааге (Нидерланды) министр юстиции Литвы Эвелина Добровольска на встречах с представителями международных институций юстиции говорит, что справедливость должна восторжествовать, поскольку вторжение России в Украину продолжается.
Evelina Dobrovolska
Evelina Dobrovolska
© DELFI / Andrius Ufartas

"Наши усилия останутся в учебниках истории. Мы должны сохранить веру в справедливость для будущих поколений. Вот почему мы должны сделать все возможное, чтобы справедливость восторжествовала", - сказала Добровольска для распространенного в ​​пятницу сообщения.

"Перед лицом жестокой военной агрессии Россией и Беларуси против независимой Украины мы должны использовать все возможные алгоритмы для скорейшего привлечения к уголовной ответственности военных преступников", - сказала министр.

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По ее словам, для достижения этих целей очень важна солидарность всех стран, вовлечение неправительственного сектора и использование Евроюста в качестве координатора действий государств-членов.

В министерстве сообщили, что 6 мая в Вильнюсе пройдет международная конференция на тему того, как обеспечить уголовное преследование за военные преступления России.

В ходе встречи с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом обсуждались инициированное судом расследование совершаемых Россией в Украине военных преступлений и преступлений против человечности, а также возможности сотрудничества.

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