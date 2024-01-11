Министр юстиции Литвы критикует предложение по ужесточению санкций против белорусов: не хватает логики и причинно-следственной связи

"Департамент госбезопасности и другие правоохранительные органы говорят о тех гражданах Беларуси, которые проживают в Литве, ездят в Беларусь и возвращаются (...) – как проверить их на предмет сотрудничества или принадлежности к другому ведомству, какие у них намерения", – сказала Э. Добровольская в интервью для радиостанции, указав на аспекты риска, упоминаемые спецслужбами.

"Тем временем председатель КНБО говорит о возможной унификации ограничений в будущем. Иными словами, вопрос о людях, которые у нас есть уже сегодня, которые уже ездят, никак не решается", – пояснила министр.

Поэтому, по признанию Е. Добровольской, зарегистрированные в Сейме предложения о дополнительных ограничениях для белорусов – алогичны.

"Мне немного не хватает логики и причинно-следственной связи. То, что говорят доклады ДГБ и правоохранительные органы, – это очень серьезный вопрос, каким образом и какие риски у нас есть, как мы можем ими управлять", – пояснила член правительства.