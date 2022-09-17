"Если посмотреть на все форматы, в которых участвует или инициировала Литва для того, чтобы справедливость в Украине восторжествовала, то сегодня у нас уже есть три основных формата. Главный из них, конечно, Международный уголовный суд", — сказала BNS Добровольска в пятницу, комментируя ход международного процесса против России за военные преступления в Украине.

Она отметила, что к делу подключается все больше стран, и все больше государств собирает показания украинцев о военных преступлениях.

"Все больше государств присоединяется, иными словами, показания украинцев, спасающихся от войны, собираются все большим числом государств и, соответственно, сбор доказательств координирует Евроюст, поэтому Украина может использовать эти доказательства при проведении своего расследования", - сказала Добровольска.

В ходе совместного заседания правительств Литвы и Польши, состоявшегося в пятницу в Вильнюсе, министр юстиции, которая обсудила с польскими коллегами ход текущих дел, заявила, что Польша также намерена присоединиться к делу Международного суда ООН.

Совершенные Россией военные преступления и преступления против человечности расследуются Международным уголовным судом, Международным судом ООН и Европейским судом по правам человека.

Кроме того, Литва предложила международному сообществу рассмотреть возможность создания специального трибунала по делу об агрессии России против Украины.