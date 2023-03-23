Министр юстиции Литвы: будет больше ордеров на арест Путина

"Я уверена, что материал, который имеется в наличии и позволяет составить и выдать ордер на арест, был оценен. Другими словами, нет недостающих звеньев для определения конкретных последствий от депортации детей к тому факту, что за это несет ответственность очень конкретный человек – Путин", – радиостанции "Žinių radijas" сказала Э. Добровольска.

По ее словам, объединенная следственная группа прокуроров разных стран должна собрать достаточно доказательств по многочисленным преступлениям, совершенным В. Путиным во время войны в Украине. Поэтому, отмечает министр юстиции, процесс требует времени.

"Международный уголовный суд или прокурор, та совместная объединенная следственная группа, в которой участвовали прокуратура Литвы, прокуратура Украины, прокуратура Польши или других стран, охватывает множество эпизодов, охватывает множество преступлений, по которым нужно собрать доказательства. Чтобы квалифицировать определенный материал, сопоставить его, посмотреть, достаточно ли всего, этот процесс будет более продолжительным", - пояснила Е. Добровольска.

"Тем более, что каждый день совершаются новые военные преступления. Каждый день появляются новые украинцы, которые бегут от войны и дают показания о военных преступлениях. Вполне понятно, что работы, сколько будет квалифицировано военных преступлений, каких, будет много", - заверила министр.

Она уверена, что ордеров на арест будет больше, потому что будет раскрыто больше преступлений.

"Я уверена, что их (ордеров на арест – ELTA) мы увидим значительно больше, преступных деяний будет значительно больше", - добавила Э. Добровольска.

Она обратила внимание, что не все ордера на арест обнародуются из-за возможности выследить жертв и причинить вред детям или другим потерпевшим.

"Что очень важно, когда Международный уголовный суд выдавал этот ордер, он отметил в своем публичном коммюнике, что не все ордера на арест обнародуются. Некоторые ордера на арест могут не быть обнародованы, загружены только в системы, а не для СМИ, чтобы не было возможности проследить цепочку между жертвами, причинить вред детям или другим пострадавшим лицам", - сказал министр.

Ордер на арест В. Путина – это и победа Литвы

Министр юстиции подчеркнула, что выданный ордер на арест В. Путина является победой и Литвы, поскольку Литва первой обратилась в Международный уголовный суд. Э. Добровольска отмечает, что Литва также должна радоваться тому, что процесс выдачи был быстрым.

"Мы должны быть порадоваться этому результату, это большая победа международного права, очень большая победа демократии и самой Литвы. Потому что именно Литва первой обратилась в Международный уголовный суд буквально через пару дней после начала вторжения. И именно по заявлению Литвы Международный уголовный суд начал расследование", - подчеркнула министр.

ELTA напоминает, что в прошлую пятницу МУС объявил о выдаче ордера на арест президента России В. Путина за "незаконную депортацию украинских детей". Это считается военным преступлением. В связи с аналогичными обвинениями был выдан ордер на арест и российского уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. По словам прокурора, он будет действовать до конца их жизни.

По данным Киева, с 24 февраля 2022 г., когда Россия напала на Украину, в Россию было депортировано более 16 тыс. украинских детей.