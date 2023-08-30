30 августа 2023 г. 14:58

Министр внутренних дел: МВД предложит обсудить вопрос о закрытии пунктов Лаворишкес и Райгардас

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Министр внутренних дел Агне Билотайте уверяет, что переговоры по пограничным пунктам Лаворишкес и Райгардас пока носят неформальный характер. Однако, по ее словам, в ближайшее время возглавляемое ею министерство предложит обсудить вопрос о необходимости закрытия этих пунктов пропуска на межведомственном уровне.

"Хочу уточнить, что в ближайшее время это будет предложено. На самом деле не упоминалось и не говорилось, что он появится в ближайшем будущем. Просто в ближайшее время МВД предложит обсудить такой вопрос в межведомственном формате, и оценить его", – сообщила журналистам в среду А. Билотайте.

По ее словам, это предложение МВД еще придется обсудить как на межведомственном уровне, так и с Комиссией по развитию границы.

"Вчера состоялось совещание и в МВД, были созваны разные министерства, разные ведомства, согласован определенный план, который содержит определенные уровни угроз и соответственно вытекающие последствия, определенные этапы", – сказала министр.

"Это было просто предложение МВД, а далее следуют другие этапы. И только после рассмотрения в различных форматах появляется такой проект", – добавила она.

С середины августа временно закрыты пограничные пункты пропуска Шумскас и Тверячюс на границе с Беларусью.

На польско-белорусской границе действует один пограничный пункт пропуска, на границе с Латвией – два, на границе с Литвой — четыре.

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