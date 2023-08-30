Министр внутренних дел: МВД предложит обсудить вопрос о закрытии пунктов Лаворишкес и Райгардас

"Хочу уточнить, что в ближайшее время это будет предложено. На самом деле не упоминалось и не говорилось, что он появится в ближайшем будущем. Просто в ближайшее время МВД предложит обсудить такой вопрос в межведомственном формате, и оценить его", – сообщила журналистам в среду А. Билотайте.

По ее словам, это предложение МВД еще придется обсудить как на межведомственном уровне, так и с Комиссией по развитию границы.

"Вчера состоялось совещание и в МВД, были созваны разные министерства, разные ведомства, согласован определенный план, который содержит определенные уровни угроз и соответственно вытекающие последствия, определенные этапы", – сказала министр.

"Это было просто предложение МВД, а далее следуют другие этапы. И только после рассмотрения в различных форматах появляется такой проект", – добавила она.

С середины августа временно закрыты пограничные пункты пропуска Шумскас и Тверячюс на границе с Беларусью.