Министр внутренних дел Литвы: проект по предотвращению распространения наркотиков демонстрирует положительные результаты

"Цель заключается в наличии пакета стандартизированных мер, применимых во всех школах Литвы. Я очень надеюсь, что после подведения итогов нам удастся закрепить решение по включению не только муниципалитетов, участвующих в пилотном проекте, но и остальных муниципалитетов. Важно, чтобы во всех школах Литвы действовали конкретные эффективные меры, и этот проект позволяет нам убедиться в этом", – сказала А. Билотайте на пресс-конференции в понедельник.
Министр подчеркнула, что, несмотря на то что уже через полгода была установлена эффективность мер, тем не менее, решение о возможности их применения в национальном масштабе министерство примет только после завершения проекта.
"Особое внимание мы уделили общественным сотрудникам, усиливается работа данного института с различными группами, расширяются компетенции. В сотрудничестве с Департаментом по контролю за наркотиками, алкоголем и табаком на данный момент обучение прошли 143 общественных сотрудника в 5 крупных городах и на территориях пилотных муниципалитетов", – пояснила она.
По словам министра, в ходе реализации проекта общественные сотрудники провели оценку безопасности в школах по подготовленной специальной анкете, на основании которой был составлен план действий для образовательных учреждений. По словам А. Билотайте, в ходе проекта осуществляется открытое и закрытое полицейское патрулирование, а на территории школ используются дроны.
По словам министра, итоги проекта будут представлены летом. По ее словам, на данный момент оценка положительная.
По словам министра, муниципалитеты, участвовавшие в проекте, выделили средства на реализацию профилактических программ.
Клайпедский районный муниципалитет выделил 100 тыс. евро на установку камер в Гаргждайской прогимназии Кранто и строительство забора вокруг школы. Между тем, Алитусский городской муниципалитет закупил для школ системы мониторинга и детекторы.
"Мы устанавливаем системы мониторинга, закупаем детекторы. Молодежь знает и хорошо слышит об этом. Если торговля будет происходить не в школе, она, скорее всего, будет происходить где-то еще. В одной школе мы установили 30 камер наблюдения: 17 внутри, 13 снаружи. Ситуация в этой школе в корне изменилась. Но разве молодежь не может пойти в парк за 400 метров и там купить? Такая ситуация возможна", – заявил мэр Алитуса Нериюс Цецюлис.
По словам представителя Департамента полиции М. Акелайтиса, в ходе проекта в школах также было зарегистрировано несколько нарушений правовых актов, связанных с наркотическими веществами.
"За весь 2022-2023 учебный год в школах не было зарегистрировано нарушений законодательства, связанных с наркотическими веществами. За последние шесть месяцев с момента запуска пилота подобные правонарушения или нарушения закона уже были зарегистрированы", – сказал М. Акелайтис.
Несмотря на то, что, по его словам, такие случаи единичны, тем не менее, это уже показатель того, что школьное сообщество, родители и учащиеся четче осознают проблему и сообщают о ней в службы.
Запущена анонимная горячая линия: поступило 167 сообщений
По словам М. Акелайтиса, за первый квартал этого года полиция зарегистрировала на 12 проц. больше случаев преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков. По его мнению, рост количества преступлений свидетельствует об активном участии полиции и других членов общества.
По инициативе МВД в полиции появилась и анонимная горячая линия, по которой можно сообщить о случаях употребления наркотиков и проблемах.
"Поступило 167 сообщений, 22 проц. из них реализованы, начато 15 досудебных расследований, установлены 10 лиц, подозреваемых в совершении преступных деяний", – сказала А. Билотайте.
Министерство напоминает, что сообщить о возможных проблемах с употреблением наркотиков следует по телефону 870060777.