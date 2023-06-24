24 июня 2023 г. 19:41

Министр внутренних дел Литвы: охрана на границе с Беларусью и Россией усилена, все силы в состоянии готовности

 
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Agnė Bilotaitė
Agnė Bilotaitė
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте прокомментировала новейшие данные из России. В настоящее время ситуация на границе с Беларусью и Россией стабильная, охрана границы усилена. Все службы находятся в состоянии готовности.

"Беспорядки в России нашу позицию не меняют. Напоминаю, что действует принятое в сентябре прошлого года региональное решение не впускать граждан России на территорию нашей страны, за исключением некоторых случаев, указанных в порядке.

Вместе со всем миром мы следим за событиями в России, и я хочу заверить, что сейчас ситуация на границе с Россией и Беларусью стабильная, охрана границы усилена. Все службы в состоянии готовности.

Сейчас нет никакой прямой угрозы для нашей страны. Однако, если ситуация изменится, мы готовы реагировать и принять необходимые решения, чтобы защитить национальную безопасность и обеспечить безопасность и покой наших граждан.

Сегодня с министрами ВД Латвии и Эстонии мы договорились о согласовании и координировании действий, обмене информацией. Это делают и наши службы охраны границы", – сказано в комментарии министра ВД.

Напомним, что в субботу утром глава частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин опубликовал видео из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону, в котором заявил, что взяты под контроль "военные объекты Ростова, в том числе аэродром".

"Мы столкнулись с предательством, непомерные амбиции привели к измене России", - сказал Владимир Путин и обещал "неминуемое наказание".

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