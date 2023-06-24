Министр внутренних дел Литвы: охрана на границе с Беларусью и Россией усилена, все силы в состоянии готовности

"Беспорядки в России нашу позицию не меняют. Напоминаю, что действует принятое в сентябре прошлого года региональное решение не впускать граждан России на территорию нашей страны, за исключением некоторых случаев, указанных в порядке.

Вместе со всем миром мы следим за событиями в России, и я хочу заверить, что сейчас ситуация на границе с Россией и Беларусью стабильная, охрана границы усилена. Все службы в состоянии готовности.

Сейчас нет никакой прямой угрозы для нашей страны. Однако, если ситуация изменится, мы готовы реагировать и принять необходимые решения, чтобы защитить национальную безопасность и обеспечить безопасность и покой наших граждан.

Сегодня с министрами ВД Латвии и Эстонии мы договорились о согласовании и координировании действий, обмене информацией. Это делают и наши службы охраны границы", – сказано в комментарии министра ВД.