По словам министра, в случае исполнения этих сценариев для обуздания потока мигрантов будет недостаточно помощи только подведомственных министерству служб - понадобится и помощь самоуправлений.
"Нами составлен определенный план, если, скажем, эти потоки будут до 500 человек в сутки, до 1000 человек и до 10 тыс. человек. Если говорить о первом плане и будет до 500 человек, то мы используем все помещения Центра регистрации иностранцев (ЦРИ), Школы пограничников, оборудован и лагерь, в котором находится больше 350 человек, и спустя трое суток понадобятся помещения и питание от самоуправлений", - сказала министр журналистам после заседания Государственного совета по обороте (ГСО).
По ее словам, если исполнится второй сценарий, и в Литву за сутки будет прибывать до тысячи человек, помимо упомянутых мер будет оборудован лагерь на тысячу человек, спустя трое суток тоже нужно будет обращаться за помощью к самоуправлениям.
"Если будет до 10 тыс. человек в сутки (...), все это тоже понадобится, и еще два лагеря в наиболее уязвимых районах наших самоуправлений. Спустя двое суток нужны будут помещения и питание от самоуправлений", - рассказала министр.
А. Билотайте говорит, что, помимо палаточного городка, рассматривается и вариант аренды модульных домов.
Министр подчеркнула, что в этом году в Литву через Беларусь прибыло 440 нелегальных мигрантов, то есть почти вшестеро больше, чем в прошлом году за весь год, поэтому началось внедрение систем наблюдения за границей - ее намечается оборудовать в течение года, в нынешнем году на это намечается выделить 11,5 млн евро.
В связи с увеличением потоков миграции в Пабраде уже оборудован палаточный городок. По словам министра, палатки приспособлены и для более прохладного времени года, однако в будущем не исключена аренда модульных домов.
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