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Министр культуры Литвы Симонас Кайрис утвердил новое название Русского драматического театра Литвы, он будет называться Вильнюсским старым театр.
Lietuvos rusų dramos teatras
Lietuvos rusų dramos teatras
© DELFI

Как сообщили в министерстве, соответствующий приказ министр подписал в понедельник.

Новое название учреждения было утверждено на основании рекомендаций привлеченных министерством экспертов, а также Совета учреждений профессионального сценического искусства.

Как заявляли ранее в Минкульте, по мнению экспертов, название "Вильнюсский cтарый театр" одновременно является и отсылкой к многолетней истории этого здания, и соответствует сегодняшним установкам и направлению театра.

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Кайрис заявил, что новое название театра в гораздо большей степени соответствует существующим принципам деятельности, отражает историю здания и открывает более широкие возможности для реализации различных мультикультурных инициатив. Это изменение не должно затронуть театральную труппу.

Призывы отказаться от названия "Русский драматический театр Литвы" прозвучали в культурной среде после того, как в феврале Россия начала войну в Украине.

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