aA
Министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас уверяет, что украинское зерно, которое отправляется в Литву, по причине низкой цены не исказит рынок и не вызовет проблем. По его словам, продукция идет транзитом – не в Литву, а напрямую в Клайпедский порт, и для того, чтобы зерно дошло до порта, существуют согласованные механизмы и предохранители.
Министр: украинское зерно не вызовет проблем в Литве
© AP / Scanpix

"(Украинское зерно в Литве) проблем не вызовет по нескольким причинам. Одна из основных причин того, о чем мы говорим, и весь пакет помощи заключается в том, что это не транзит в Литву, а транзит через Литву в Клайпедский порт", - в четверг сказал в интервью Žinių radijas Навицкас.

Статьи по теме:
Болгария ввела запрет на импорт украинского зерна. Ранее схожее решение приняли Польша и Венгрия
Глава МИД об экспорте зерна из Украины: "Здесь важен литовский фактор"

"Все механизмы, которые министр иностранных дел предлагал на двусторонних встречах, он говорит именно об этом – и предохранители, и документы, и то, как мы обеспечиваем, чтобы груз дошел до Клайпедского морского порта", - отметил он.

Политик также подчеркнул, что в Литве сложилась печальная ситуация с железнодорожной инфраструктурой, поэтому у нас нет возможности перевозить большие объемы зерна.

"Что действительно печально, так это наша бедная железнодорожная инфраструктура. И при большом желании, сегодня мы не можем перевозить большие объемы", - сказал министр.

Напомним, что в настоящее время в странах Европы хранится большое количество украинского зерна, которое дешевле, чем выращенное в Европейском союзе (ЕС). Из-за проблем с логистикой зерно не удается транспортировать в страны, которые его купят. В результате снизились цены на местную продукцию, и ​​возможности местных фермеров продавать свою продукцию.

В результате в ряде европейских стран фермеры потребовали введения таможенных пошлин. Однако ЕС продлил беспошлинный ввоз украинского зерна до июня 2024 года.

Импорт украинского зерна прекратили Словакия, Венгрия и Болгария, это сделала и Польша, но в итоге Украине и Польше удалось договориться о возобновлении транзита зерна.

Наконец, после того как появились жалобы по поводу импорта зерна из Украины, председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила выделить дополнительно 100 млн. в качестве поддержки для фермеров Европейского союза (ЕС).

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Украинское зерно будут перевозить через Польшу под конвоем

Киев и Варшава достигли компромисса в конфликте из-за...

Еврокомиссия против запрета на импорт украинского зерна в Польшу и Венгрию

Еврокомиссия заявила, что решения Польши и Венгрии о...

TOP новостей

"Содра" сообщила, когда жители Литвы в мае получат выплаты

Фонд социального страхования (" Содра ") сообщает, что в...

Эфир Delfi: демография, экономика и политика - справится ли Литва без мигрантов?

В последнее время в Литве эксперты и политики обращают...

Во время самого большого мероприятия за всю историю Литвы жителей ждет ряд ограничений

Некоторые туристы предпочтут не ехать в Вильнюс ,...

Из-за сужения улиц у вильнюсцев лопнуло терпение: неужели чиновники летают на вертолетах?

Сужение улиц в Вильнюсе – насущная тема, а в последнее...

Решение парламента: независимые поставщики смогут снижать тарифы на электричество в одностороннем порядке

27 апреля парламент Литвы принял окончательное решение...