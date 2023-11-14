Министр транспорта завершит цикл визитов в самоуправления Литвы поездкой в Пагегяй

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Marius Skuodis
Marius Skuodis
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Министр транспорта Марюс Скуодис, продолжая серию визитов в регионы страны, во вторник отправится в Пагегяйское самоуправление, где обсудит вопросы финансирования дорог и развития дорожной инфраструктуры.

По сообщению министерства, это будет последнее из всех 60 самоуправлений страны, которое посетит министр.

"Этим визитом мы завершаем цикл визитов в самоуправления Литвы – вместе с командой министерства мы побывали во всех без исключения 60 самоуправлениях, в некоторых даже неоднократно", – сказал министр транспорта.

"Работа в регионах была чрезвычайно полезной, так как позволила своими глазами увидеть проблемы жителей самоуправлений, оценить государственное регулирование, работу госкомпаний, искать решения совместно с представителями самоуправлений", – добавил М. Скуодис.

В ходе визита министр встретится с мэром Пагегяй Вайдасом Бендаравичюсом и представителями самоуправления. На встрече будут обсуждаться такие вопросы как освещение дорог, финансирование дорог местного значения, пострадавших от наводнения, благоустройство пешеходных дорожек, обустройство велодорожек и другие важные для самоуправления вопросы.

Также в Пагегяйском районе М. Скуодис осмотрит затопленные пастбища, Нактишский мост, проблемные участки дорог, основные объекты районной инфраструктуры и инфраструктуру пограничных пунктов в самоуправлении.

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