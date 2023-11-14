Министр транспорта завершит цикл визитов в самоуправления Литвы поездкой в Пагегяй

По сообщению министерства, это будет последнее из всех 60 самоуправлений страны, которое посетит министр.

"Этим визитом мы завершаем цикл визитов в самоуправления Литвы – вместе с командой министерства мы побывали во всех без исключения 60 самоуправлениях, в некоторых даже неоднократно", – сказал министр транспорта.

"Работа в регионах была чрезвычайно полезной, так как позволила своими глазами увидеть проблемы жителей самоуправлений, оценить государственное регулирование, работу госкомпаний, искать решения совместно с представителями самоуправлений", – добавил М. Скуодис.

В ходе визита министр встретится с мэром Пагегяй Вайдасом Бендаравичюсом и представителями самоуправления. На встрече будут обсуждаться такие вопросы как освещение дорог, финансирование дорог местного значения, пострадавших от наводнения, благоустройство пешеходных дорожек, обустройство велодорожек и другие важные для самоуправления вопросы.