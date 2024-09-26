Министр транспорта: возможно, придется увеличить долю акциза, выделяемую на дороги

„Сегодня только около половины акциза идет на дороги, хотя за счет акциза мы финансируем и оборону, и национального телерадиовещателя. (...) Некоторые говорят, что большая часть акциза должна быть выделена на дороги, но мы прекрасно понимаем, что тогда не хватит средств на другие государственные сферы, где все соревнуются, какую еще льготу предложить или где требуется большая поддержка“, - в четверг Žinių radijas сказал Скуодис.
По словам министра, новые меры налогообложения, такие как e-tolling (электронная система взимания автодорожных сборов), могут быть использованы для привлечения дополнительных доходов для дорог.
„И когда мы говорим об e-tolling, о каких-то дополнительных налогах (...), это, наверное, хотя бы частично та область, куда нам нужно двигаться: увеличить налогообложение большегрузных транспортных средств, тягачей, которые транзитом проходят через Литву. Мы уже сделали это год назад, и мне кажется, что нам придется еще больше увеличить эти налоги“, - сказал министр.
По словам Скуодиса, сейчас в Правительстве рассматривается одна из дополнительных мер налогообложения – налог на выбросы CO2 для большегрузных автомобилей.
„Одно из предложений уже есть в Правительстве, которое будет представлено в Сейм – ввести так называемую CO2-составляющую для большегрузных автомобилей, чтобы они платили не только за износ инфраструктуры при движении по нашим автомагистралям, но также за загрязнение и воздействие на окружающую среду“, - сказал он.
Министр коммуникаций и транспорта Скуодис на состоявшемся в минувшую среду Форуме регионов сказал, что в следующем году на финансирование дорог необходимо выделить дополнительно 1,3 млрд евро, чтобы добиться наиболее эффективных изменений.
По словам министра, на ремонт дорог необходимо 6,5 млрд евро. На автомагистрали – 580,9 млн евро, на магистральные дороги – 647,9 млн евро, на дороги регионального значения – 2,09 млрд евро, на районные дороги – 3,2 млрд евро.
В госбюджете этого года на дорожную отрасль выделено 872 млн евро. В Программе содержания и развития дорог (ПСРД) предусмотрено 583 млн евро, 130,5 млн евро – из временного взноса солидарности. Еще почти 159 млн евро предусмотрены из финансовой поддержки ЕС.