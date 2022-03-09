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Министр транспорта говорит, что при обсуждении в Евросоюзе запрета захода для российских и связанных с Россией судов в морские порты Сообщества больше всего дискуссий возникает о том, как провести такой запрет в жизнь. Однако, по словам Марюса Скуодиса, о некоторых решениях, хотя и не таких амбициозных, могут вскоре объявить.
Marius Skuodis
Marius Skuodis
© DELFI / Andrius Ufartas

"Как и относительно воздушного пространства: одно дело сказать, другое - провести в жизнь и сделать. С судами точно так же. Почему в дискуссиях важны эти детали? Очень важно, как провести в жизнь решение, как проверить, кому принадлежит судно. Потому это и затянулось", - сказал Скуодис BNS в среду.

По его словам, об определенных решениях Совет ЕС, заседание которого состоится в четверг, может объявить уже вскоре.

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"Определенные решения будут уже сегодня. Возможно, они не такие амбициозные, каких хотела бы Литва", - сказал министр транспорта.

Он отметил, что Литва готова принять отдельное решение о запрете российским и связанным с Россией судам заходить в Клайпедский порт, однако, по словам министра, это не делается, чтобы придерживаться единой позиции с другими странами ЕС.

В ответ на начатую Россией войну в Украине и чтобы обеспечить безопасность Литвы, Минтранспорта на прошлой неделе предложило запретить российским и связанным с Россией судам входить в Клайпедский порт. Такой запрет должен применяться к судам, которые ходят под флагом России или иным образом связаны с этой страной или со связанными с ней лицами и предприятиями.

На минувшей неделе представители организаций судовладельцев и агентов Литвы, к которым агентство BNS обратилось за комментариями, сказали, что не исключено, что такие санкции не получится провести в жизнь в полном объеме, так как связи судов с Россией не всегда можно быстро отследить.

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