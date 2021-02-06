Латвия на этой неделе решила закрыть авиасообщение с Великобританией, Ирландией и Португалией, чтобы на ее территорию не попал опасный штамм. Из других стран в Латвию можно приехать только по очень серьезному делу.
Скуодис сказал, что правительство Литвы решило не следовать примеру Латвии, оценив количество приезжающих и возможность обойти запрет.
"Мы выбрали альтернативное решение – не запрещать, а укреплять контроль, ужесточать требования с помощью службы охраны госграницы", – писал он.
По словам министра, главная цель – делать все, чтобы пресечь распространение мутаций, если они попадут в Литву.
"Почему не запрещать авиасообщение? У меня два аргумента. Количество рейсов и пассажиров значительно сократилось. Статистика показывает, что некоторые самолеты летают практически пустые. Если запретить прямое авиасообщение, в ту же Латвию можно прилететь с пересадками", – пояснил министр.
"Я знаю, что и по этому решению у некоторых будет иное мнение... Трудно найти баланс. Но я думаю, тут мы выбрали самый лучший вариант (из худших, потому что из них приходится выбирать)", – сказал министр.
Скуодис сообщил, что уже через неделю в Вильнюсском аэропорту приезжим предложат тестирование на коммерческой основе, позже такая услуга появится и в Каунасе.
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