Латвия на этой неделе решила закрыть авиасообщение с Великобританией, Ирландией и Португалией, чтобы на ее территорию не попал опасный штамм. Из других стран в Латвию можно приехать только по очень серьезному делу.

Скуодис сказал, что правительство Литвы решило не следовать примеру Латвии, оценив количество приезжающих и возможность обойти запрет.

"Мы выбрали альтернативное решение – не запрещать, а укреплять контроль, ужесточать требования с помощью службы охраны госграницы", – писал он.

По словам министра, главная цель – делать все, чтобы пресечь распространение мутаций, если они попадут в Литву.

"Почему не запрещать авиасообщение? У меня два аргумента. Количество рейсов и пассажиров значительно сократилось. Статистика показывает, что некоторые самолеты летают практически пустые. Если запретить прямое авиасообщение, в ту же Латвию можно прилететь с пересадками", – пояснил министр.

"Я знаю, что и по этому решению у некоторых будет иное мнение... Трудно найти баланс. Но я думаю, тут мы выбрали самый лучший вариант (из худших, потому что из них приходится выбирать)", – сказал министр.

Скуодис сообщил, что уже через неделю в Вильнюсском аэропорту приезжим предложат тестирование на коммерческой основе, позже такая услуга появится и в Каунасе.