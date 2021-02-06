aA
Правительство Литвы пока решило не следовать примеру Латвии и не закроет авиасообщение с Великобританией из-за британского штамма, однако усилит контроль в аэропортах, сообщил министр транспорта Марюс Скуодис.
Marius Skuodis
Marius Skuodis
© DELFI / Domantas Pipas

Латвия на этой неделе решила закрыть авиасообщение с Великобританией, Ирландией и Португалией, чтобы на ее территорию не попал опасный штамм. Из других стран в Латвию можно приехать только по очень серьезному делу.

Скуодис сказал, что правительство Литвы решило не следовать примеру Латвии, оценив количество приезжающих и возможность обойти запрет.

Статьи по теме:
С 10 февраля в Латвию можно будет въехать только при наличии важной причины  (11)
Премьер Литвы обещает обсудить дополнительные ограничения для приезжих  (26)

"Мы выбрали альтернативное решение – не запрещать, а укреплять контроль, ужесточать требования с помощью службы охраны госграницы", – писал он.

По словам министра, главная цель – делать все, чтобы пресечь распространение мутаций, если они попадут в Литву.

"Почему не запрещать авиасообщение? У меня два аргумента. Количество рейсов и пассажиров значительно сократилось. Статистика показывает, что некоторые самолеты летают практически пустые. Если запретить прямое авиасообщение, в ту же Латвию можно прилететь с пересадками", – пояснил министр.

"Я знаю, что и по этому решению у некоторых будет иное мнение... Трудно найти баланс. Но я думаю, тут мы выбрали самый лучший вариант (из худших, потому что из них приходится выбирать)", – сказал министр.

Скуодис сообщил, что уже через неделю в Вильнюсском аэропорту приезжим предложат тестирование на коммерческой основе, позже такая услуга появится и в Каунасе.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Коронавирус: лидеры стран ЕС — против закрытия внутренних границ

Страны мира продолжают вводить жесткие ограничения...

TOP новостей

Karantinas prof. dr Saulius Čaplinskas Arvydas Ambrozaitis Infektologas, LSMU profesorius Alvydas Laiškonis

Ученые ответили на вопрос, сколько еще может длиться карантин (31)

Сколько еще будет длиться карантин в Литве ? Эта мысль...

Полиция Литвы предупреждает: в выходные в десяти муниципалитетах пройдут дополнительные проверки (49)

Полиция Литвы предупреждает, что в выходные особое...

Президент Литвы: после визита Борреля лидеры ЕС должны оценить отношения с Россией (74)

Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что лидеры...

Глава правительства Литвы: "Спутник V" - еще одно гибридное оружие (607)

В Литве не планируют использовать российскую вакцину...

Требования ужесточаются: пораженными в Литве считаются все страны (41)

В Литве ужесточают контроль за приезжими и...