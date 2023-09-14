Министр транспорта: нужно увеличить финансирование на состояние дорог, иначе мы не добьемся результата

"Мы должны хоть раз в этой стране понять, что с тем финансированием, которое у нас есть, мы не можем реализовать стратегические проекты – Via Baltica (...), запустить Утенское шоссе и в равной степени инвестировать в состояние мостов или виадуков, или в состояние автомагистрали, что сегодня на некоторых участках уже вызывает определенные вопросы", - сказал М. Скуодис журналистам в среду.
"Либо нам нужно увеличить финансирование, чтобы состояние соответствовало, либо мы не достигнем результата.
При том финансировании, которое есть у государства, мы не добьемся результата в долгосрочной перспективе, но то же самое скажут и учителя, врачи и все остальные. Просто государству нужны дополнительные доходы", - подчеркнул он.
Политик заверил, что не сомневается, что премьер-министр и министр финансов сделают все, чтобы финансирование упомянутого сектора было хотя бы немного выше.
"Я не сомневаюсь, что и премьер-министр, и министр финансов сделают все возможное, учитывая обстоятельства и бюджетные возможности, чтобы это финансирование было немного выше. Я не могу ответить, какая будет окончательная сумма, но у меня нет сомнений", - сказал министр.
"Финансирование должно быть выше, потому что есть и дополнительные доходы, и дополнительные налоги на виньетки и все остальное", - отметил он.
По данным Минтранса, годовой дефицит дорожной инфраструктуры составляет 207 млн. евро. Дефицит финансирования в 2024 г. может достичь 340 млн. евро.
Глава ассоциации Lietuvos keliai (Дороги Литвы) Шарунас Фроленко подчеркнул, что в настоящее время в Литве более 40 проц. сельских и районных дорог находятся в плохом состоянии, а магистральных дорог – более 21 проц. По его словам, чтобы выйти из кризиса состояния литовских дорог, финансирование Программы содержания и развития дорог должно составить не менее 860 млн. евро.