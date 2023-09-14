Министр транспорта: нужно увеличить финансирование на состояние дорог, иначе мы не добьемся результата

"Мы должны хоть раз в этой стране понять, что с тем финансированием, которое у нас есть, мы не можем реализовать стратегические проекты – Via Baltica (...), запустить Утенское шоссе и в равной степени инвестировать в состояние мостов или виадуков, или в состояние автомагистрали, что сегодня на некоторых участках уже вызывает определенные вопросы", - сказал М. Скуодис журналистам в среду.

"Либо нам нужно увеличить финансирование, чтобы состояние соответствовало, либо мы не достигнем результата.

При том финансировании, которое есть у государства, мы не добьемся результата в долгосрочной перспективе, но то же самое скажут и учителя, врачи и все остальные. Просто государству нужны дополнительные доходы", - подчеркнул он.

Политик заверил, что не сомневается, что премьер-министр и министр финансов сделают все, чтобы финансирование упомянутого сектора было хотя бы немного выше.