"Экспресс-тест дома дал положительный результат. Я чувствую себя нормально. Поэтому я работаю из дома", - сказал BNS в пятницу министр.

Он сказал, что работает удаленно со среды и обещает вернуться к работе после длинных выходных в следующий вторник.