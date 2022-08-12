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Министр транспорта и коммуникаций Литвы Марюс Скуодис на этой неделе заболел коронавирусом. Это подтвердил BNS сам министр.
Marius Skuodis
Marius Skuodis
© DELFI / Andrius Ufartas

"Экспресс-тест дома дал положительный результат. Я чувствую себя нормально. Поэтому я работаю из дома", - сказал BNS в пятницу министр.

Он сказал, что работает удаленно со среды и обещает вернуться к работе после длинных выходных в следующий вторник.

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