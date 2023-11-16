Министр транспорта Литвы: уведомление "Беларуськалия" об арбитраже – нормальная процедура

"Прежде всего, я хотел бы подчеркнуть, что инвестиционные арбитражи не являются чем-то новым. Литва с ними сталкивалась и даже не сомневаюсь, что их будет много. Это нормальная процедура, если какая-то страна, принимая во внимание межправительственные соглашения, обжалует то или иное положение", – сказал М. Скуодис в четверг.
"Я понимаю, что иногда общественности хотелось бы больше комментариев, мнений официальных учреждений, но все же арбитражи – конфиденциальные процессы, и каждое публичное заявление, например, мое или других политиков, может быть использовано другой стороной в своих интересах", – сказал он.
М. Скуодис заявил, что при появлении возможности он мог бы прокомментировать процесс более подробно, но сейчас этого делать нельзя, чтобы "то или иное слово" не навредило процедурам.
"По опыту других различных арбитражей мы видим, что в таких процедурах используются даже непонятные электронные письма политиков, поэтому лучше воздержаться от комментариев и воспринимать это как нормальную процедуру", – заявил политик.
Белорусский производитель калийных удобрений "Беларуськалий" вручил Литве уведомление об арбитраже, сообщило Министерство транспорта в среду.
"Уведомление вручено на основании договора между Литвой и Беларусью от 1999 года о стимулировании инвестиций и их защите. В настоящее время содержание уведомления об арбитраже изучается, и на него будет дан ответ в установленном порядке", – говорится в переданном комментарии.
Представители министерства заявили, что в связи с конфиденциальностью арбитражного процесса, во избежание вреда интересам Литвы в арбитражном деле, никаких дальнейших комментариев не будет.
Первым об инициированном "Беларуськалием" на этой неделе инвестиционном арбитражном процессе сообщил портал TV3, по словам которого "Беларуськалий" требует от Литвы возмещения убытков в размере 1 млрд евро.