Министр транспорта Литвы: уведомление "Беларуськалия" об арбитраже – нормальная процедура

"Прежде всего, я хотел бы подчеркнуть, что инвестиционные арбитражи не являются чем-то новым. Литва с ними сталкивалась и даже не сомневаюсь, что их будет много. Это нормальная процедура, если какая-то страна, принимая во внимание межправительственные соглашения, обжалует то или иное положение", – сказал М. Скуодис в четверг.

"Я понимаю, что иногда общественности хотелось бы больше комментариев, мнений официальных учреждений, но все же арбитражи – конфиденциальные процессы, и каждое публичное заявление, например, мое или других политиков, может быть использовано другой стороной в своих интересах", – сказал он.

М. Скуодис заявил, что при появлении возможности он мог бы прокомментировать процесс более подробно, но сейчас этого делать нельзя, чтобы "то или иное слово" не навредило процедурам.