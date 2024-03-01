Министр транспорта Литвы: пока ситуация на литовско-польской границе выглядит в порядке

"Тракторов польских фермеров на границе нет (насколько я слышал, здесь хорошо поработала Литовская сельскохозяйственная палата совместно с Польской земельной палатой), грузовики из Литвы направляет Польская полиция, площадка для досмотра на польской границе пока не заполняется. Досмотр грузовиков проводят только представители ответственных ведомств Польши, он длится 2-3 минуты", – отметил министр в соцсети.

М. Скуодис также добавил, что протестующие польские фермеры находятся на обочине движения транспорта и не могут пересечь ленту stop.

"Атмосфера кажется мирной. Все наши учреждения внимательно следят за ситуацией, поддерживают постоянные контакты со своими польскими коллегами. Будем надеяться, что недоразумений не будет, и холодный рассудок продолжит доминировать", – призвал он.