"Формально я еще не получил документ правления, хочу спокойно ознакомиться. Второй важный момент - я услышал от правления и его председателя, что правление берет на себя ответственность за дальнейшую работу с руководителем. Пока руководитель продолжает работу, а я оставлю себе определенный период времени, чтобы взвесить всю информацию", - сказал министр журналистам в понедельник.
"У меня была встреча с генеральным директором (Латакасом – BNS), мы обсудили ситуацию на сегодняшний день, как мы работали, что могли бы сделать лучше в будущем, и в этом контексте в дальнейшем и будут определенные решения", - сказал он.
Скуодис отметил, что во вторник ситуацию он намерен обсудить и с президентом Гитанасом Науседой.
Правление дирекции Клайпедского порта в пятницу постановило не предлагать увольнение Латакаса, однако предложит министру продолжать рассмотрение всего собранного материала.
Сам Латакас сказал BNS, что не видит своих ошибок в ходе выяснения, кто виноват в продолжающемся экспорте удобрений "Беларуськалия" после вступления в силу санкций США.
Неделю назад Скуодис заявил, что с трудом представляет себе, как руководство Клайпедского порта сможет работать дальше.
Дирекция порта - государственное предприятие, ее гендиректора назначает и освобождает от должности министр транспорта.
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