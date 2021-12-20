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Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис пока не комментирует, какое решение намерен принять относительно дальнейшей работы главы Клайпедского порта Альгиса Латакаса после того, как правление выразило доверие ему. По словам министра, он намерен взвесить всю информацию и только потом принять решение.
Marius Skuodis
Marius Skuodis
© DELFI / Andrius Ufartas

"Формально я еще не получил документ правления, хочу спокойно ознакомиться. Второй важный момент - я услышал от правления и его председателя, что правление берет на себя ответственность за дальнейшую работу с руководителем. Пока руководитель продолжает работу, а я оставлю себе определенный период времени, чтобы взвесить всю информацию", - сказал министр журналистам в понедельник.

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"У меня была встреча с генеральным директором (Латакасом – BNS), мы обсудили ситуацию на сегодняшний день, как мы работали, что могли бы сделать лучше в будущем, и в этом контексте в дальнейшем и будут определенные решения", - сказал он.

Скуодис отметил, что во вторник ситуацию он намерен обсудить и с президентом Гитанасом Науседой.

Правление дирекции Клайпедского порта в пятницу постановило не предлагать увольнение Латакаса, однако предложит министру продолжать рассмотрение всего собранного материала.

Сам Латакас сказал BNS, что не видит своих ошибок в ходе выяснения, кто виноват в продолжающемся экспорте удобрений "Беларуськалия" после вступления в силу санкций США.

Неделю назад Скуодис заявил, что с трудом представляет себе, как руководство Клайпедского порта сможет работать дальше.

Дирекция порта - государственное предприятие, ее гендиректора назначает и освобождает от должности министр транспорта.

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