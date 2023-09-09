Министр: страны региона должны синхронизировать план действий по противодействию провокациям на границе с Россией и Беларусью

"Приходится признавать, что Россия и Беларусь – непредсказуемые и опасные соседи. Всякое может произойти, и мы должны быть к этому готовы. Появление "Вагнер" в Беларуси очень четко показывает, что провокации с соседними странами все еще могут быть", - сказал Ландсбергис в интервью латвийским СМИ.
Поэтому, по словам министра, очень важно, чтобы страны, граничащие с Россией и Беларусью, имели синхронизированный план действий.
"На данный момент у нас нет никакой информации о том, что что-то подобное происходит, но это не значит, что это не может произойти. Поэтому мы хотели бы иметь региональное решение в связи с потенциальными угрозами нашей национальной безопасности, средства для оценки этих угроз и план того, как мы будем на них реагировать. Договориться о единых ограничениях транзита через наши границы, закрытии пограничных пунктов – чтобы страны, имеющие границу с Россией и Беларусью, были синхронизированы", - заявил Ландсбергис.
Министр также указывает, что безопасность стран Балтии и всего региона в настоящее время во многом зависит от победы Украины на поле боя против России. Поэтому для стран-партнеров очень важно не уставать поддерживать Украину, и делать это до победы, - говорит глава литовской дипломатии. Однако Г. Ландсбергис признает, что его беспокоят раздающиеся в публичном пространстве голоса о якобы слишком медленном контрнаступлении Украины.
"Критика слишком медленного контрнаступления может быть признаком усталости. Возможно, некоторые союзники устали, потому что у них есть свой календарь того, как Украине следует воевать. Но я всегда говорю – если мы еще не дали Украине все, что ей нужно – а мы еще не дали – (…) выражать недовольство, когда мы не сделали все, что в наших силах, не имеет смысла. Я обеспокоен тем, что мы можем достичь переломного момента, когда это недовольство будет звучать все чаще", - говорит министр.
Ландсбергис подчеркивает, что именно усталость может стать причиной того, что страны перестанут оказывать поддержку Украине.
"Из-за усталости партнеры начнут думать, что, может быть, не так уж и опасно позволить Путину выиграть войну. Это недооценка значения победы Путина", - сказал Ландсбергис.
"Второй (причиной торможения) может быть страх и опасение проигрывающего Путина. Обе причины опасны для нашего региона, поскольку ограничивают наши возможности помочь Украине и останавливают нас на нашем пути", - отметил министр.
Поэтому, подчеркивает Ландсбергис, важно не только не уставать поддерживать Украину, но и настроиться на ее победу.
"Если Украина не получит необходимое ей оружие, если она больше не сможет воевать, и если кто-то из партнеров скажет: "вот, Украина больше не может воевать", это было бы большой катастрофой признать такое утверждение. Поэтому мы должны изменить нарратив и решиться на победу, планировать ее. И если мы это спланируем, то будем знать, что нужно Украине", - говорит министр.
Долгое время страны-партнеры подвергались критике за задержку поставки необходимых Украине истребителей F-16. Однако в конце августа о передаче этих истребителей заявили Дания, США и Нидерланды.
По словам президента Владимира Зеленского, помимо уже обещанных истребителей, Украине нужно еще 100, чтобы страна могла защищаться от российской агрессии. Это, по его словам, лишит Россию возможности доминировать в воздушном пространстве Украины. К сентябрю Киев получил обещания о поставке 50-60 истребителей F-16.