Министр: страны региона должны синхронизировать план действий по противодействию провокациям на границе с Россией и Беларусью

"Приходится признавать, что Россия и Беларусь – непредсказуемые и опасные соседи. Всякое может произойти, и мы должны быть к этому готовы. Появление "Вагнер" ​​в Беларуси очень четко показывает, что провокации с соседними странами все еще могут быть", - сказал Ландсбергис в интервью латвийским СМИ.

Поэтому, по словам министра, очень важно, чтобы страны, граничащие с Россией и Беларусью, имели синхронизированный план действий.

"На данный момент у нас нет никакой информации о том, что что-то подобное происходит, но это не значит, что это не может произойти. Поэтому мы хотели бы иметь региональное решение в связи с потенциальными угрозами нашей национальной безопасности, средства для оценки этих угроз и план того, как мы будем на них реагировать. Договориться о единых ограничениях транзита через наши границы, закрытии пограничных пунктов – чтобы страны, имеющие границу с Россией и Беларусью, были синхронизированы", - заявил Ландсбергис.