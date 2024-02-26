Министр соцзащиты Литвы в Женеве обсудит нарушения прав человека в Украине

 
ELTA
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Monika Navickienė
Monika Navickienė
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

В понедельник в Женеве, Швейцария, министр социальной защиты и труда Моника Навицкене примет участие в открытии сессии Совета ООН по правам человека.

По сообщению министерства, на заседании высокого уровня 55-й сессии Совета ООН по правам человека министр М. Навицкене расскажет о необходимой направленности всех стран мира против любых форм несправедливости и насилия.

На организованном Украиной мероприятии высокого уровня по поводу войны в Украине, особое внимание министра М. Навицкене будет уделено напоминанию о том, что мы уже отсчитываем 10 лет с начала российской агрессии против Украины и она не прекращена до сих пор.

Министр также подчеркнет необходимость жесткого реагирования на недопущение депортации украинских детей в Россию и Беларусь, их разлучение с семьями, незаконное усыновление и присвоение новых личностей путем выдачи российских паспортов.

Также, по словам министра, крайне важно расследовать и в будущем пресекать сексуальные преступления в Украине, совершаемые российскими вооруженными силами.

М. Навицкене выступит от имени стран Балтии и Северной Европы на мероприятии Совета по правам человека о том, как консолидировать, усилить и реализовать права людей с ограниченными возможностями, уделяя особое внимание их включению в общество, а также обсудит изменения, реализуемые в Литве реформой по вопросам инвалидности.

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