Министр соцзащиты и труда приняла решение не участвовать в президентских выборах

"Я не буду баллотироваться на внутрипартийных выборах, я очень благодарна всем соратникам и однопартийцам, которые выразили доверие, поддержали и увидели меня на этих выборах", –заявила агентству ELTA М. Навицкене, кандидатуру которой выдвинули 62 отделения партии.

Министр не скрывает, что на это ее решение повлияло решение премьер-министра Ингриды Шимоните участвовать в выборах.

"Но действительно, решение премьер-министра участвовать в них очень важное, ее кандидатуру выдвинуло большинство отделений СО-ХДЛ, и я думаю, что она самый сильный и лучший кандидат, которого партия может выдвинуть на этих выборах", – сказала она.

Тем не менее М. Навицкене воздержалась от более конкретных прогнозов относительно шансов премьера на президентских выборах.