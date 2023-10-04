Министр соцзащиты и труда приняла решение не участвовать в президентских выборах

 
ELTA
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Delfi interviu – Monika Navickienė
Delfi interviu – Monika Navickienė
ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas

Министр социальной защиты и труда Литвы Моника Навицкене подтвердила, что не будет участвовать в качестве кандидата от Союза Отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) на должность президента на выборах в следующем году.

"Я не буду баллотироваться на внутрипартийных выборах, я очень благодарна всем соратникам и однопартийцам, которые выразили доверие, поддержали и увидели меня на этих выборах", –заявила агентству ELTA М. Навицкене, кандидатуру которой выдвинули 62 отделения партии.

Министр не скрывает, что на это ее решение повлияло решение премьер-министра Ингриды Шимоните участвовать в выборах.

"Но действительно, решение премьер-министра участвовать в них очень важное, ее кандидатуру выдвинуло большинство отделений СО-ХДЛ, и я думаю, что она самый сильный и лучший кандидат, которого партия может выдвинуть на этих выборах", – сказала она.

Тем не менее М. Навицкене воздержалась от более конкретных прогнозов относительно шансов премьера на президентских выборах.

"50/50 – победит или нет",– сказала министр.

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