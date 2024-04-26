2024.04.26 09:47

Министр социальной защиты и труда Литвы посетит Киев

 
примет участие во встрече министров социальной политики европейских стран
ELTA
ru.DELFI.lt
Monika Navickienė
Monika Navickienė
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

В пятницу в Киеве министр социальной защиты и труда Моника Навицкене примет участие во встрече министров социальной политики европейских стран.

По данным ведомства, в ходе встречи планируется обсудить вопросы стратегического партнерства стран, чтобы сосредоточить усилия и помочь Украине и Молдове на их евроинтеграционном пути добиться прогресса в реформах социальной политики, подготовить правовые акты и адаптировать их к законодательству ЕС, укрепить административный потенциал.

Во встрече примут участие вице-председатель Европейской комиссии, премьер-министр Украины, его заместитель по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министры и вице-министры социальной политики Украины, Молдовы и стран ЕС.

В среду в столице Украины министр М. Навицкене встретилась с членами комитета Рады по социальным вопросам и защите прав ветеранов.

Она также приняла участие в двусторонних встречах с министром социальной политики и вице-министром образования и науки Украины, и другими официальными лицами.

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