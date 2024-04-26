Министр социальной защиты и труда Литвы посетит Киев

По данным ведомства, в ходе встречи планируется обсудить вопросы стратегического партнерства стран, чтобы сосредоточить усилия и помочь Украине и Молдове на их евроинтеграционном пути добиться прогресса в реформах социальной политики, подготовить правовые акты и адаптировать их к законодательству ЕС, укрепить административный потенциал.

Во встрече примут участие вице-председатель Европейской комиссии, премьер-министр Украины, его заместитель по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министры и вице-министры социальной политики Украины, Молдовы и стран ЕС.

В среду в столице Украины министр М. Навицкене встретилась с членами комитета Рады по социальным вопросам и защите прав ветеранов.