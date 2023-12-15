Министр социальной защиты Литвы посетит Палангу с рабочим визитом

В ходе визита М. Навицкене встретится с работниками социальных учреждений, объединений людей с ограниченными возможностями, неправительственных организаций и других служб.

Также проведет встречи со специалистами Отдела социального обеспечения и координатором по делам молодежи Паланги.

Кроме того, министр социальной защиты и труда посетит Палангский дом опеки, оказывающий долгосрочный и краткосрочный социальный уход, и Фонд благотворительности и поддержки Dienvidis, оказывающий социальные услуги детям и молодежи.