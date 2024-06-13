Министр социальной защиты и труда Литвы о поездке в Дубай: признаю, что совершила человеческую ошибку

„Хотя я убеждена, что не нарушила общественный интерес, признаю, что совершила человеческую ошибку. Это было спонтанное решение присоединиться к поездке, которую предложили моим детям“, – рассказала журналистам в четверг М. Навицкене.
„Тогда, когда я принимала это решение, мне казалось, что это неподверженное риску личное дело, не связанное с моей занимаемой должностью. Тем более на тот момент у меня не было никакой информации от СМИ или учреждений, которая бы вызвала какие-либо репутационные сомнения“, – добавила она.
Тем не менее, по словам политика, она убеждена, что ее решение не причинило ущерба государству.
„Я уверена, что не причинила ущерба государству, не попала в конфликт интересов, но, видя все обстоятельства, сегодня признаю, что это была человеческая ошибка, которую я бы никогда не повторила“, – сказала она.
„А вчера я приняла особенно трудное, но не сомневаюсь, правильное решение уйти со своей должности. Почему? Прежде всего потому, что последние события создают огромную негативную эмоциональную нагрузку на моих родственников, дочерей, маму и людей, с которыми я работала последние четыре года“, – заявила политик.
Премьер-министр одобрила это решение
М. Навицкене уверяет, что приняла решение в среду вечером и сообщила об этом премьер-министру Ингриде Шимоните по телефону.
„Вчера вечером я разговаривала с премьером по телефону. Таковым и было мое решение“, –сказала уходящая в отставку министр.
„Я сказала, что собираюсь уйти, и премьер-министр одобрила это“, – добавила она.
М. Навицкене надеется, что премьер-министр подпишет ее заявление об отставке.
Уходящая в отставку министр социальной защиты и труда заявила, что после скандала хотела бы продолжить работу в партии консерваторов.
„Мне бы очень хотелось пока остаться в партии. Если соратники по партии увидят, что я могу быть ценным членом партии, то мне бы очень хотелось продолжить активную партийную деятельность“, – заявила журналистам в четверг М. Навицкене.
Министр социальной защиты и труда Моника Навицкене решила уйти с поста из-за неутихающего скандала вокруг ее связей и связей ее супруга Миндаугаса Навицкаса с компанией Foxpay, с владелицей компании Евой Тринкунайте и ее сожителем, предпринимателем Вильгельмасом Германасом, который ранее отбывал наказание в тюрьме за финансовые преступления.