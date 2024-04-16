Министр социальной защиты и труда критикует Национальное агентство по образованию

„На мой взгляд, не было лидерства Национального агентства по образованию в оказании содействия школам. (...) Мне бы хотелось, чтобы НАО уже сейчас оказывало более активную помощь учителям и школам, чтобы подобное не повторилось“, – заявила во вторник в эфире радиостанции LRT М. Навицкене.

„Конечно, уровень подготовки школ тоже не одинаков, у некоторых эти подключения застревали, хотя по предоставленным мне данным их было немного, может быть, всего 1 проц. Но, тем не менее, это – количество детей, у которых это могло вызвать дополнительный стресс, дополнительные проблемы“, – сказала министр.