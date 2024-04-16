Министр социальной защиты и труда критикует Национальное агентство по образованию

„На мой взгляд, не было лидерства Национального агентства по образованию в оказании содействия школам. (...) Мне бы хотелось, чтобы НАО уже сейчас оказывало более активную помощь учителям и школам, чтобы подобное не повторилось“, – заявила во вторник в эфире радиостанции LRT М. Навицкене.
„Конечно, уровень подготовки школ тоже не одинаков, у некоторых эти подключения застревали, хотя по предоставленным мне данным их было немного, может быть, всего 1 проц. Но, тем не менее, это – количество детей, у которых это могло вызвать дополнительный стресс, дополнительные проблемы“, – сказала министр.
М. Навицкене также подчеркнула необходимость уделять больше внимания составлению заданий для промежуточных проверок. Поэтому, по словам министра, было принято решение о том, что задания остальных трех проверок будут оценивать три рецензента.
„Во время первых промежуточных проверок, на мой взгляд, было слишком мало рецензионных экспертных звеньев. Мы решили, что все оставшиеся проверки пройдут третье рецензирование. Будут дополнительные эксперты, которым придется еще раз проверить, нет ли рисков того, что задания не совпадут с программами“, – добавила она.