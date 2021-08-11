"Я считаю скандальным, что в эту антигосударственную деятельность активно вовлеклась и определенная часть членов Сейма – мы вчера это видели, видели лица, и я считаю, что должна быть дана соответствующая оценка", – сказала министр на заседании фракции оппозиционного Литовского союза "крестьян" и "зеленых" в среду.

А. Билотайте сказала, что оценку этим действиям дадут "соответствующие ведомства", и парламентариям придется взять ответственность за свои действия.

"Они действовали против государства, против интересов народа, который их выбрал", – сказала министр позже на пресс-конференции.

А. Билотайте повторила, что считает, что совпадение этих беспорядков с волнениями на Руднинкском полигоне в Шальчининкском районе, в лагере нелегальных мигрантов, не случайность, а "хорошо спланированная и скоординированная акция против нашего государства" и часть гибридной войны.

Глава Службы общественной безопасности (СОБ) Ричардас Поцюс сказал, что служба фиксировала одних и тех же людей, которые чуть раньше провоцировали волнения на полигоне в Руднинкай, а потом беспорядки во вторник возле Сейма, поэтому и усматривает основание связывать эти события.

"Уже только потому, что наша, скажем так, разведка зафиксировала одни и те же лица и 26 июля при блокировании Руднинкай, и возле Сейма, могу говорить, что да", – ответил он на вопрос, связывает ли беспорядки, происходившие одновременно во вторник.

"Это не были только местные жители, это были приехавшие из других мест люди, и лица те же самые, что мы вчера видели у Сейма", – сказал глава СОБ о протесте, который начался на полигоне, когда стало известно, что там будут поселены мигранты.

По словам Р. Поцюса, то, что и во вторник действия и в Вильнюсе, и в Руднинкай начались одновременно – "лакмус для того, чтобы начать понимать, что это системно организовано".

"У нелегальных мигрантов в лагерях есть полный контакт с гражданами Литвы и не только с гражданами Литвы, и с гражданами других зарубежных государств, это не новость, что они обмениваются информацией. Мобильный телефон сейчас может все", – сказал он.

Около 5 тыс. человек во вторник собралось возле Сейма в Вильнюсе, чтобы выразить несогласие с планируемыми правительством ограничениями для не имеющих иммунитета от коронавируса людей.

После окончания заседания Сейма часть участников протеста заблокировала выходы из здания парламента и выезды из внутреннего двора. Когда правоохранители попытались оттеснить их от здания, начались беспорядки – в правоохранителей полетели бутылки, сигнальные ракеты, против участников протеста был применен слезоточивый газ. Во время беспорядков пострадало 18 правоохранителей, трое в больнице.

В связи с беспорядками начато досудебное расследование, задержано 26 человек.