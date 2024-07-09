Министр сельского хозяйства Литвы: вопрос российского зерна решен

„(Проблема российского зерна) решена, потому что после решения о запрете ввоза российского и белорусского зерна в Литву, оно больше не провозится. Поскольку сейчас огромный перечень импорта, даже те продукты, где были корма и прочее, они тоже не провозятся. Этот вопрос решен, тем более что этому способствует и решение ЕК о повышении таможенных пошлин“, - сообщил во вторник журналистам в Минсельхозе К. Навицкас.