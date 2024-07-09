2024.07.09 12:55

Министр сельского хозяйства Литвы: вопрос российского зерна решен

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Зерно
Зерно
ФОТО: Bloomberg

Министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас утверждает, что проблема российского зерна решена. По словам политика, этого удалось добиться после решения о запрете его импорта в Литву и повышения Европейской комиссией (ЕК) таможенных пошлин.

„(Проблема российского зерна) решена, потому что после решения о запрете ввоза российского и белорусского зерна в Литву, оно больше не провозится. Поскольку сейчас огромный перечень импорта, даже те продукты, где были корма и прочее, они тоже не провозятся. Этот вопрос решен, тем более что этому способствует и решение ЕК о повышении таможенных пошлин“, - сообщил во вторник журналистам в Минсельхозе К. Навицкас.

Страны Евросоюза (ЕС) с 1 июля ввели „запретительные“ пошлины на импортируемое из России зерно, к которому до сих пор тарифы принципиально не применялись.

ЕК предложила эту меру в марте. Брюссель надеется, что это ограничит доходы России, на которые она финансирует войну в Украине и поможет бороться с незаконным экспортом Россией украденного украинского зерна на рынки ЕС.

Пошлины также были введены на продукцию из Беларуси, которая стала плацдармом для нападения России на Украину. Однако тарифы не применяются к российскому зерну, проходящему транзитом через ЕС в страны, не входящие в блок, чтобы гарантировать, что это не повлияет на поставки продовольствия в другие страны.

С начала июня в Литву запрещено ввозить сельскохозяйственную продукцию и корма из России и Беларуси согласно списку, подготовленному Минсельхозом и утвержденному правительством.

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