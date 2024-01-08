Министр сельского хозяйства Литвы о требованиях фермеров: вопросы противоречивые, входим в предвыборный период

К. Навицкас в понедельник заявил, что очень важно, чтобы земледельческие организации имели и использовали право на протест и были сплоченные. Тем не менее, по словам министра, предлагаемые земледельцами пути решения проблем звучат противоречиво.
"Что касается требований, точнее, путей решения этих требований, то для меня это уже совершенно противоречивые вопросы, потому что, например, одним из самых злободневных вопросов является вопрос восстановления многолетних лугов и пастбищ. (...) Мы этот вопрос уже рассматриваем и ищем решение с ранней осени, но представители совета (Сельскохозяйственного совета) не участвовали в этом процессе. Мне это уже четко говорит о том, что нет стремления к конструктивности, что, видимо, является очевидным фактом вступления в предвыборный период", – заявил К. Навицкас.
Между тем председатель Сельскохозяйственного совета (СХС) Игнас Хофманас заявил о своем несогласии с позицией министра. Он отметил, что СХС проявляет активность в процессе рассмотрения вопросов, важных для сельского хозяйства.
"Я бы не согласился с заявлением министра о том, что мы не участвовали. Мы неоднократно предлагали наш способ, как можно было бы снизить (сокращение многолетних лугов), а фермеры по собственной инициативе встречались с представителями Еврокомиссии, а также не так давно у нас была рабочая встреча с министерством", – пояснил И. Хофманас.
Глава СХС также заявил, что располагает данными о том, что через Литву перевозится зерно и фураж российского производства.
"Официальная цифра –170 тыс. тонн перегружено через литовский порт. Но мы совершенно не знаем, сколько осело на литовском рынке", – заявил И. Хофманас.
В ответ на заявления председателя СХС, министр сельского хозяйства К. Навицкас заявил, что объемы экспорта сельскохозяйственной продукции возможно российского производства в Клайпедском порту сократились. Кроме того, по его словам, этот вид экспорта не запрещен.
"Литва экспортирует через Клайпедский порт 4 млн тонн зерна, именно таковы цифры движения. Да, это несанкционированный товар, и страны Евросоюза, да и сам Евросоюз также не рассматривают возможность запрета экспорта продуктов питания, потому что это уже связано и с помощью третьим странам. Это достаточно чувствительный международный вопрос, мы поднимаем этот вопрос вместе с латышами в Аграрном совете и будем поднимать его снова", – пояснил К. Навицкас.
В понедельник в Литве земледельцы проведут акции протестов, в которых примут участие две структуры, объединяющие земледельческие организации – Сельскохозяйственная палата (СХП) и Сельскохозяйственный совет (СХС). По всей стране земледельцы зажгут костры, аналогичные акции пройдут и в некоторых других частях Европы.
И палата, и совет проведут ряд встреч с политиками, но не совместно. СХП обнародует декларацию, в которой изложит проблемы сельскохозяйственного сектора и которую позже представит министерствам окружающей среды и сельского хозяйства. По мнению палаты, костры призваны привлечь внимание к отсутствию социального диалога со стороны властей.
Между тем СХС не будет встречаться с ведомствами, формирующими земельную и сельскохозяйственную политику, а вместо этого в понедельник днем он встретится с премьер-министром Ингридой Шимоните. Ей будет высказана критика за требования по восстановлению многолетних лугов и за то, как проводится развитие заповедных территорий, а также за акцизную политику и т. д.