Министр сельского хозяйства Литвы о требованиях фермеров: вопросы противоречивые, входим в предвыборный период

Между тем председатель Сельскохозяйственного совета (СХС) Игнас Хофманас заявил о своем несогласии с позицией министра. Он отметил, что СХС проявляет активность в процессе рассмотрения вопросов, важных для сельского хозяйства.

"Что касается требований, точнее, путей решения этих требований, то для меня это уже совершенно противоречивые вопросы, потому что, например, одним из самых злободневных вопросов является вопрос восстановления многолетних лугов и пастбищ. (...) Мы этот вопрос уже рассматриваем и ищем решение с ранней осени, но представители совета (Сельскохозяйственного совета) не участвовали в этом процессе. Мне это уже четко говорит о том, что нет стремления к конструктивности, что, видимо, является очевидным фактом вступления в предвыборный период", – заявил К. Навицкас.

К. Навицкас в понедельник заявил, что очень важно, чтобы земледельческие организации имели и использовали право на протест и были сплоченные. Тем не менее, по словам министра, предлагаемые земледельцами пути решения проблем звучат противоречиво.

"Я бы не согласился с заявлением министра о том, что мы не участвовали. Мы неоднократно предлагали наш способ, как можно было бы снизить (сокращение многолетних лугов), а фермеры по собственной инициативе встречались с представителями Еврокомиссии, а также не так давно у нас была рабочая встреча с министерством", – пояснил И. Хофманас.

Глава СХС также заявил, что располагает данными о том, что через Литву перевозится зерно и фураж российского производства.

"Официальная цифра –170 тыс. тонн перегружено через литовский порт. Но мы совершенно не знаем, сколько осело на литовском рынке", – заявил И. Хофманас.

В ответ на заявления председателя СХС, министр сельского хозяйства К. Навицкас заявил, что объемы экспорта сельскохозяйственной продукции возможно российского производства в Клайпедском порту сократились. Кроме того, по его словам, этот вид экспорта не запрещен.