Министр считает, что в девятый пакет санкций следует включить больше российских каналов: 5 каналов – не конец

"Санкции касаются не только экономики, газа, других ресурсов. Когда мы оцениваем опасность, тоже очень важным является информационное поле. Но мы прекрасно понимаем, что пять подсанкционных каналов – это не конец, и борьба с дезинформацией не остановилась, и Россия не стала вести себя по-другому. Выясняются даже такие вещи, что спутники, контролируемые субъектами ЕС, становятся платформой, через которую сигнал российских телеканалов транслируется на другие континенты, например, в Африку. Так что определенно есть над чем поработать", – в четверг радиостанции Žinių radijas сказал С. Кайрис.

"Если мы с одной стороны говорим о дезинформации, с другой стороны нужно понимать, что есть и другие нюансы. Есть компании кабельного телевидения, которые предоставляют эту услугу, включая российские каналы, то есть, другими словами, мы напрямую вносим свой вклад в финансирование войны, оплачивая услугу, в пакете которой есть российские каналы. Или, скажем, в ЕС еще есть компании, которые продают рекламу на российском телевидении. Иначе говоря, помимо этого аспекта дезинформации, есть еще фактор экономической, прямой поддержки войны", - добавил он.

Министр указывает, что в девятый пакет санкций предлагается включить больше российских телеканалов. Также речь идет о запрете европейской рекламы на российских каналах и ретрансляции российского телевидения за пределами ЕС.

"Говоря о ретрансляции на другие континенты, то может быть достаточно просто контролировать исполнение существующих санкций", - отметил С. Кайрис.

"Все ищут решения, собирают информацию, убеждают другие страны, и постепенно эти решения созревают. (...) Я думаю, что в девятом пакете санкций будет сделан шаг вперед, говоря о вопросах информационного пространства и ограничения дезинформации", - добавил он.