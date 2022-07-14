"План с начала августа – создать возможность для (вакцинации – ЭЛЬТА) лиц в возрасте 60+ с большим риском заболеть, чтобы они, проконсультировавшись с врачом, могли это сделать", - радиостанции "Žinių radijas" сказал А. Дулькис.

Министр также отметил, что независимо от возраста возможность вакцинироваться также будет предоставлена ​​жителям с хроническими заболеваниями.

"Но речь пока не идет о какой-то вакцинации более молодых людей или всеобщей вакцинации, для этого у нас нет таких горизонтальных рекомендаций от Европейского агентства лекарственных средств или Еврокомиссии", - отметил он.

А. Дулькис также обращает внимание, что для повышения доверия людей к вакцинам члены ЕС будут стремиться принимать как можно больше решений, связанных с вакцинацией от COVID-19.

"На последних встречах вместе с ЕК министры здравоохранения обсудили, что было бы хорошо, чтобы все принимали как можно больше общих горизонтальных решений и меньше варьирования, потому что именно разные правила игры, разные возможности подрывают доверие к вакцинам", - сказал А. Дулькис.

ЭЛЬТА напоминает, что, поскольку число случаев COVID-19 снова увеличивается, Европейское агентство лекарственны средств (EMA) в понедельник объявило, что рекомендует вторую бустерную дозу вакцины от коронавируса для людей старше 60 лет.

С мая в Литве доступна четвертая доза вакцины против COVID-19 для лиц, проходящих лечение иммуносупрессантами.