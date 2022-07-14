"План с начала августа – создать возможность для (вакцинации – ЭЛЬТА) лиц в возрасте 60+ с большим риском заболеть, чтобы они, проконсультировавшись с врачом, могли это сделать", - радиостанции "Žinių radijas" сказал А. Дулькис.
Министр также отметил, что независимо от возраста возможность вакцинироваться также будет предоставлена жителям с хроническими заболеваниями.
"Но речь пока не идет о какой-то вакцинации более молодых людей или всеобщей вакцинации, для этого у нас нет таких горизонтальных рекомендаций от Европейского агентства лекарственных средств или Еврокомиссии", - отметил он.
А. Дулькис также обращает внимание, что для повышения доверия людей к вакцинам члены ЕС будут стремиться принимать как можно больше решений, связанных с вакцинацией от COVID-19.
"На последних встречах вместе с ЕК министры здравоохранения обсудили, что было бы хорошо, чтобы все принимали как можно больше общих горизонтальных решений и меньше варьирования, потому что именно разные правила игры, разные возможности подрывают доверие к вакцинам", - сказал А. Дулькис.
ЭЛЬТА напоминает, что, поскольку число случаев COVID-19 снова увеличивается, Европейское агентство лекарственны средств (EMA) в понедельник объявило, что рекомендует вторую бустерную дозу вакцины от коронавируса для людей старше 60 лет.
С мая в Литве доступна четвертая доза вакцины против COVID-19 для лиц, проходящих лечение иммуносупрессантами.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер Литвы: ЕК не обязана согласовывать свою позицию со странами, Литва не может блокировать
В среду Еврокомиссия новыми разъяснениями разрешила...
Спецэфир Delfi с Расой Юкнявичене о разъяснении Еврокомиссии по транзиту
Еврокомиссия разрешила России перевозить...
Центр Винницы обстреляли ракетами. Погибли 17 человек, среди них - двое детей
Украинские власти утверждают, что российские ракеты...
На пляже в Паланге – предупреждение: не соблюдающих правила спасатели спасать не обязаны
13 июля в 19.30 ч. на пляже в Паланге вывесили красный флаг,...
Экс-президент о калининградском транзите: литовские политики поступили трусливо
Бывший президент Литвы Даля Грибаускайте считает, что...