Министр: продолжаем считать, что июнь может быть последним месяцем карантина

"Пока мы продолжаем считать, что июнь может стать последним месяцем карантина, потом может остаться экстремальная ситуация", – заявил он на пресс-конференции в понедельник.
Он сказал, что в данный момент ситуация контролируется имеющимися средствами, а по поводу штаммов, вызывающих озабоченность, ведется общение со странами, в которых они выявляются.
"Но как всегда, давайте быть динамичными: следить за событиями, смотреть на цифры, давайте не забывать, что и наша ситуация иная, ведь у нас идет процесс вакцинации, у нас есть национальная стратегия тестирования", – сказал министр.
На данный момент предусмотрено, что карантин продлится до 30 июня включительно.
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