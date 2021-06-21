aA
Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис по-прежнему считает, что июнь может стать последним месяцем карантина в стране.
Министр: продолжаем считать, что июнь может быть последним месяцем карантина
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Пока мы продолжаем считать, что июнь может стать последним месяцем карантина, потом может остаться экстремальная ситуация", – заявил он на пресс-конференции в понедельник.

Он сказал, что в данный момент ситуация контролируется имеющимися средствами, а по поводу штаммов, вызывающих озабоченность, ведется общение со странами, в которых они выявляются.

"Но как всегда, давайте быть динамичными: следить за событиями, смотреть на цифры, давайте не забывать, что и наша ситуация иная, ведь у нас идет процесс вакцинации, у нас есть национальная стратегия тестирования", – сказал министр.

На данный момент предусмотрено, что карантин продлится до 30 июня включительно.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Верига рассказал о том, что нас ждет осенью: сейчас - критическая точка (98)

В связи с быстрым улучшением эпидемиологической...

"Delfi Главное": карантин и вакцинация в странах Балтии, Байден и Путин встретились - что дальше? (37)

Ситуация с коронавирусом в Литве улучшается с...

Премьер Литвы о продлении карантина: кажется, в этом не должно быть необходимости (5)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что...

Правила карантина с 17 июня: какие новшества ждут (59)

С 17 июня в Литве вводят новые послабления карантина –...

TOP новостей

Цены на квартиры в Вильнюсе бьют рекорды: остались ли приемлемые варианты? (22)

Эксперты , работающие в сфере недвижимости почти в один...

Профессор рассказал, когда в Литве сможем отказаться от масок

Эпидемиологическая ситуация в Литве меняется, однако...

Президент Литвы: прошу не спешить с празднованием победы над пандемией (26)

В понедельник в президентском дворце состоялся форум...

Минздрав предлагает ввести послабления на день Ивана Купалы (2)

Минздрав Литвы предлагает правительству немного...

Коронавирус в Литве: 28 новых случаев, скончался 1 человек (23)

За минувшие сутки в Литве подтверждено 28 новых случаев...