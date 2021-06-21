Министр: продолжаем считать, что июнь может быть последним месяцем карантина

"Пока мы продолжаем считать, что июнь может стать последним месяцем карантина, потом может остаться экстремальная ситуация", – заявил он на пресс-конференции в понедельник.

Он сказал, что в данный момент ситуация контролируется имеющимися средствами, а по поводу штаммов, вызывающих озабоченность, ведется общение со странами, в которых они выявляются.

"Но как всегда, давайте быть динамичными: следить за событиями, смотреть на цифры, давайте не забывать, что и наша ситуация иная, ведь у нас идет процесс вакцинации, у нас есть национальная стратегия тестирования", – сказал министр.

На данный момент предусмотрено, что карантин продлится до 30 июня включительно.