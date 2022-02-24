"Спорт обычно отделяется от политики, однако в отношении агрессора должны применяться все возможные меры. Поэтому я призываю всех литовских спортсменов прекратить связи с Россией, не ездить на соревнования в этой стране и не принимать спортсменов этой страны в Литве. Наша позиция четкая и твердая", - сказала Шюгждинене для распространенного в четверг сообщения.

Российский президент Владимир Путин, который в течение некоторого времени сконцентрировал 150–200 тыс. военнослужащих возле украинских границ, рано утром в четверг объявил о начале военной операции в соседней стране.

Ранее на этой неделе он признал независимость поддерживаемых Москвой сепаратистских регионов в восточной части Украины.