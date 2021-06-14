"Мы видим, что изменения инфляции прежде всего связаны с ростом цен на энергию, а также немного с ростом цен на услуги, которые связаны с ростом заработной платы, однако каких-то других дополнительных серьезных решений, в силу которых должна расти инфляция, нет", - сказала Гинтаре Скайсте журналистам после заседания правительства в понедельник.
По ее словам, прогнозы Министерства финансов и других институций, например, Банка Литвы (БЛ, Центробанк) сильно не отличаются.
"Все прогнозируют, что рост инфляции будет немного больше, чем предполагалось в начале весны. Однако существенных отклонений от устойчивого пути все же не прогнозирует ни одна из основных финансовых институций", - сказала министр.
В обнародованном в пятницу прогнозе Минфин утверждал, что в этом году среднегодовая инфляция в Литве увеличится до 2,6%, а в следующем году темп инфляции должен замедлиться до 2,2%. В марте министерство прогнозировало в этом и следующем году среднегодовую инфляцию в 1,8%.
Центробанк в обнародованных в понедельник прогнозах утверждает, что согласованная среднегодовая инфляция в этом году составит 2,2%, а в 2022 году – 2,1% (в марте был прогноз 1,6% и 1,9%).
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