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Литва координирует свои действия с Германией по вопросу экономического давления Китая на нашу страну, заявила министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.
Kinijos vėliava
Kinijos vėliava
© Scanpix

Во вторник она встретилась с парламентарием Федерального министерства экономики и защиты климата Германии Франциской Бантнер.

"Мы надеемся, что Германия активно поддержит инициативу председательствующей сейчас в Европейском Союзе (ЕС) Франции по скорейшей разработке нового инструмента борьбы с насильственными действиями, который можно было бы применять в особых обстоятельствах, например, в таких, как ситуация, которая образовалась в отношениях Литвы с Китаем", - отметила Армонайте в пресс-релизе.

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Согласно сообщению, на встрече Брантнер подтвердила поддержку в адрес Литвы. По ее словам, литовский бизнес мог бы воспользоваться услугами Торговой палаты Германии в поиске новых рынков, а Германия по-прежнему считает Литву привлекательным местом для инвестиций.

ЕС должен иметь общую внешнеторговую политику и говорить с третьими странами в один голос, отметила Брантнер, говорится в сообщении литовского министерства.

В 2020 году Германия была первым крупнейшим экспортным рынком литовских услуг, на долю которого приходилось 15% (1,6 млрд евро) от общего объема литовского экспорта услуг. Двусторонний товарооборот составил 6 млрд евро.

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