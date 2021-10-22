Министр ответил на обвинения президента: желание прививаться летом было ниже во всех странах ЕС

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Летом желание людей вакцинироваться снизилось в большинстве стран Европейского Союза, отмечает министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис в ответ на критику со стороны президента, высказанную ранее в четверг.
Arūnas Dulkys
Arūnas Dulkys
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Летом в большинстве стран Европейского Союза желание людей прививаться снизилось. Поскольку бывшая тогда волна пандемии была взята под контроль и уменьшалось число новых случаев, некоторые люди ошибочно думали, что угроза заболевания также значительно снизилась. И из-за этого, к сожалению, они отложили свое решение о вакцинации на более позднее время", – говорится в комментарии А. Дулькиса, переданном министерством.

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Он утверждает, что, несмотря на усилия по поощрению жителей к вакцинации, "некоторые люди до сих пор не доверяют науке и медицине, а часть не доверяет друг другу и государству".

Министр обращает внимание на то, что до начала июля вакцинация в Литве шла быстрее, чем в среднем по Европейскому Союзу.

По его словам, благодаря предпринятым усилиям "с самого начала вакцинации мы стали были и остаемся в всей Восточной Европе страной, где вакцинация идет самыми быстрыми темпами".

В четверг президент Литвы Гитанас Науседа не скупился на критику в адрес правительства в связи с темпами вакцинации в начале лета, заявив, что они замедлялись искусственно.

"Мы практически прозевали, проспали первую половину лета, когда я не знаю, по каким соображениям, искусственно замедлялись темпы вакцинации. Возможно потому, что не была достигнута поставленная президентом цель в 70% к середине июля. А потом, когда увидели, что накопились большие запасы вакцин, и что может быть критика со стороны общественности, тогда стали прыгать выше головы", – отметил президент.

По данным Департамента статистики, на сегодняшний день как минимум одной дозой вакцины привиты почти 1 млн 787 тыс. человек – 63,9% населения страны.

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