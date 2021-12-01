Министр: относительно ЧП на границе с Польшей нужна дискуссия

"Основания для введения ЧП всегда должны быть четкими и основанными на определенных требованиях. Если бы через польско-литовскую границу активизировалась перевозка нелегалов... но пока нам известно, что фиксировались отдельные случаи. Достаточно ли этого? Будем обсуждать, смотреть, что предлагают службы", – сказал министр в среду журналистам перед заседанием правительства.

Министерство внутренних дел (МВД) Литвы предлагает еще на месяц продлить режим ЧП на границе с Беларусью из-за миграционного кризиса. Кроме того, предлагается установить территорию ЧП и у границы Литвы с Польшей.

Согласно проекту, ЧП на участке 10 километров от границы и в местах проживания мигрантов будет действовать до 24 часов 9 января 2022 года.

Такое предложение уже подготовлено для рассмотрения в правительстве.

По словам А. Анушаускаса, по поводу необходимости продления ЧП на границе с Беларусью "не возникает особых вопросов и сомнений".