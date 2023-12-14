Министр окружающей среды Литвы: прежде чем начать строительство АЭС, Польша согласовала это с соседями

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Simonas Gentvilas
Simonas Gentvilas
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Министр окружающей среды Симонас Гентвилас не имеет возражений к Польше по поводу планируемого строительства атомной электростанции в 200 км от границы с Литвой. По его словам, в отличие от Беларуси, Польша согласовала этот проект с соседними странами и готова получать комментарии от учреждений и жителей соседних стран.

"Сейчас это было просто уведомление о том, что проект стартует и специалисты начнут оценивать, правильное ли место выбрано. Например, когда Беларусь строила АЭС в Островце совершенно у нас под носом, нас должным образом не проинформировали, не согласовали выбор места. Поэтому мы протестовали в международном масштабе (...) Поляки начинают с согласования со своими соседями", - в четверг сказал С. Гентвилас.

"Сейчас мы получаем данные, которые будут оценены учреждениями и на основании которых жители будут проинформированы о появлении такого объекта", - отметил он.

Также, по словам министра, такие решения необходимы Польше для того, чтобы снизить зависимость энергетики от угля.

"Необходимо понимать, что Польше необходимо отходить от угольных и газовых станций. И если Литва и страны Балтии смогли посмотреть на то, что происходит вокруг, и импортировать электроэнергию из излишков воды Скандинавии или финской АЭС, то Польше нужны самостоятельные решения", - пояснил он.

В настоящее время планируется, что в будущем в Польше будут построены четыре атомные электростанции.

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