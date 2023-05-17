Политик, обратившаяся в пятницу в самоуправление временной столицы по поводу последних документов, указала, что в течение полутора лет работы в Каунасском горсовете она получала ежемесячные выплаты в среднем по 685 евро.

"Чтобы развеять все сомнения и обеспечить право общества быть информированным, сразу после получения я делюсь документами, связанными с деятельностью в горсовете. Также призываю и других коллег, бывших и действующих членов Совета, открыто делиться отчетами о расходах своей деятельности", — написала министр на своей страничке в Facebook поздно вечером во вторник.

"В течение всех 20 месяцев работы в Каунасском городском совете мои расходы в качестве члена горсовета в среднем составляли 684,38 евро в месяц", — написала политик.

Министр подчеркнула, что не могла обнародовать эту информацию ранее, поскольку в администрацию Каунасского городского самоуправления предоставлялись бумажные отчеты, "а копировать их или хранить не было ни просьбы, ни необходимости".

"Тем более, что подтверждающие расходы чеки даже не принимались — в начале срока в Совете я предлагала их предоставлять. Мне сказали, что не примут. Я действовала согласно действовавшему порядку", — повторила политик.

Консерватор, обнародовав квартальные отчеты, также предоставила и более подробный перечень расходов, на что именно она тратила ежемесячные выплаты. По словам политика, за все время работы в Каунасе на канцтовары и средства связи она потратила 4 357,36 евро — на эти деньги она купила телефон, планшет, принтер и его оборудование, канцтовары, копировальные услуги. В среднем ежемесячно эти расходы составляли 217,87 евро.

При этом за 20 месяцев работы на услуги почты, телефонной и интернетной связи было потрачено 1557,22 евро (в среднем 77,86 евро в месяц), на транспорт 6810,42 евро (в среднем 340,52 евро в месяц), 962,58 евро – на различную печать, брошюры, услуги верстки (в среднем в месяц – 48,13 евро).

"Сумма за весь период была распределена по четырем основным направлениям, как того и требует регламент Совета", – заявила Ю. Шюгждинене.

Бывший член Каунасского горсовета подчеркнула, что публикацией отчетов и обнародованием подробной информации она не только стремится ответить на возникшие в обществе сомнения, но и хочет "двигаться вперед". Ю. Шюгждинене заверила, что чувствует себя спокойно как перед самой собой, так и перед теми, кто ценит ее работу в сфере образования.

"Публикуя отчеты и детализируя их, я стремлюсь ответить на волнующие вопросы и двигаться вперед. Принято много важных решений в сфере образования, науки и спорта, и их нужно осуществить", — написала политик.

"Естественно, я чувствую себя плохо из-за такой ситуации в Литве. При этом я совершенно спокойна перед своей совестью и перед теми, кто меня знает по моим делам – я действительно пришла в политику и на должность министра не для того, чтобы спокойно отсиживаться в кресле или позировать для фотографий", – подчеркнула она.

Поэтому министр еще раз повторила, что продолжит работу и будет стремиться внести прозрачность в систему самоуправления.

ELTA напоминает, что сомнения в том, прозрачно ли Ю. Шюгждинене использовала средства, выделяемые на деятельность члена муниципального совета, возникли после того, как на прошлой неделе общественный деятель А. Тапинас заявил, что политик, перед тем как начать работу в министерстве, предположительно непрозрачно получила почти 14 тыс. евро.