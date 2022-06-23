Министр образования о задании на экзамене по русскому языку: стыдно и обидно

В задании учеников просили написать письмо в российскую школу с предложением принять участие в проекте и выразить надежду на сотрудничество. Министра не убедили аргументы, что задание подготовили еще до начала войны России в Украине.

"Мы начали расследование – этому событию всего несколько дней. Результатов мы еще не получили. Но одно ясно - то, что задание было написано до войны - не может быть оправданием. Я думаю, что можно было перепечатать задания. Я не вижу оправдания этой ситуации, мне стыдно и обидно", – сказала в четверг в интервью Žinių radijаs Шюгждинене.

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"Поэтому расследование очень серьезное. Мы не должны допустить такой мысли, чтобы у нас на экзаменах были такие задания. Я искренне не представляю, как это было возможно. Экзамены - серьезное дело, дети делают еще один шаг в своей жизни, и задания должны быть ясными, контекст должны ясно оценить. Мне кажется странным, что образованные люди, эксперты, могли оставить такое задание", – не скрывала она своего разочарования.

Во вторник литовское Национальное агентство по образованию (НАО) принесло извинения за некорректное задание на государственном экзамене по русскому как иностранному языку на аттестат зрелости и пообещало провести расследование.

Часть украинских выпускников, получающих среднее образование в Литве, также сдавали экзамен по русскому языку, подчеркивается в сообщении учреждения.

"Мы сожалеем и приносим глубокие извинения абитуриентам и всему образовательному сообществу за задание, которое вызвало у кандидатов противоречивые мысли, возмущение, вынудив их выйти за пределы своей гражданской позиции для выполнения задания. Особенно больно, что школьники из Украины тоже выбрали сдавать этот экзамен, но я надеюсь, что они чувствуют поддержку своих одноклассников и учителей и знают, что Литва поддерживает их родную страну", — приводятся в сообщении ведомства слова директора Национального агентства по образованию Руты Красаускене.

Экзамен на знание русского языка сдавали 1963 кандидата.