Министр образования не согласна с критикой президента Литвы по поводу состояния спорта: за последние годы сделано очень много

„Не могу согласиться с этим мнением, потому что за последние годы в спортивной политике было сделано очень много. Конечно, всегда хочется больше и лучше, но, на мой взгляд, за последние годы действительно есть продвижение вперед, а принятые решения будут устойчивыми и результативными и в дальнейшей перспективе“, – письменно ответила Р. Моркунайте-Микуленене на вопросы Elta.
Глава Минобразования, науки и спорта также отмечает, что за время правления нынешнего правительства финансирование спорта значительно возросло.
„С 2021 г. финансирование спорта высокого класса выросло почти на 84 проц.: с почти 16 млн в 2021 г. до более чем 29 млн евро в 2024 г. На спорт высокого класса в 2020 г. было выделено 11,8 млн евро“, – отметила министр, подчеркнув, что за подготовку спортсменов и их участие в международных соревнованиях также несут ответственность и национальные спортивные федерации.
„В этом году финансирование выделено 61 спортивной федерации и 5 спортивным организациям лиц с ограниченными возможностями. Объем выделяемых государством средств зависит от достижений спортсменов федерации, массовости вида спорта и управленческих показателей федерации“, – заявила она.
Кроме того, продолжила министр, государство напрямую поддерживает спортсменов, присуждая стипендии за соответствующие достижения.
„С июля 2022 г. не только расширился круг спортсменов, которые могут претендовать на государственную стипендию, но и были повышены стипендии и уравнены их размеры для спортсменов с инвалидностью и без“, – пояснила политик.
„Важным изменением является то, что теперь стипендиатам из государственных средств предоставляются социальные гарантии, чего не было до сих пор. Согласно постановлению нынешнего правительства, за счет государственных средств оплачиваются налоги на социальные гарантии спортсменов – медицинское страхование, больничные, пенсии, социальное страхование по беременности и родам“, – отметила она.
Р. Моркунайте-Микуленене также подчеркивает, что начиная с этой осени спортсмены высокого класса будут освобождены от погашения студенческих кредитов, что позволит им получить высшее образование еще во время карьеры.