2024.08.31 11:44

Министр образования, науки и спорта: история с виллой в Греции не подорвала лидерство Ландсбергиса в партии

 
Мартина Пикелите
ELTA
ru.DELFI.lt
R. Morkūnaitė-Mikulėnienė paaiškino, kodėl G. Landsbergis neišsklaido abejonių dėl EK: jis bet kokiu atveju sulauktų kritikos
R. Morkūnaitė-Mikulėnienė paaiškino, kodėl G. Landsbergis neišsklaido abejonių dėl EK: jis bet kokiu atveju sulauktų kritikos

Приобретение виллы в Греции семьей председателя консерваторов Габриэлюса Ландсбергиса, вызвавшее резонанс как среди политиков, так и среди СМИ, не подорвало его лидерство в партии, утверждает министр образования, науки и спорта Радвиле Моркунайте-Микуленене.

Крайне резкую реакцию политических оппонентов и общественности на недвижимость министра иностранных дел она объясняет предвзятым отношением к лидерам консерваторов.

„Не вижу предпосылок и причин для этого. Для людей, которые берут на себя руководство этой партией, их путь в политике никогда не бывает легким. Есть определенное отношение части общества к нашей партии, может быть, какие-то стандарты завышаются. Мы видим, что у представителей или лидеров других партий тоже есть участки и всякие другие вещи в зарубежных странах. Однако не доводилось слышать, чтобы над ними летали дроны. Чувствую определенное отношение (к консерваторам – ELTA)“, – размышляла Р. Моркунайте-Микуленене в программе „Угол ELTA“.

Как сообщил в четверг портал lrt.lt, недвижимость за пределами Литвы есть у депутатов Сейма и депутатов муниципальных советов, у трех вице-министров и у других политиков. По данным LRT, недвижимостью за рубежом общей стоимостью 29 млн евро владеют около 200 публичных лиц.

Вице-председатель консерваторов уверяет, что представители оппозиции, задающие вопросы Г. Ландсбергису, должны вести себя аналогичным образом и по отношению к другим политикам, владеющим недвижимостью за рубежом.

„Надеюсь, что они также рьяно, если оппозиция придерживается такой ​​позиции, будут задавать вопросы и другим политикам, которые где-то что-то покупают“, – подчеркнула Р. Моркунайте-Микуленене.

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